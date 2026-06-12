Jordanien qualifiziert sich erstmals für eine Weltmeisterschaft

Die jordanische Fußballnationalmannschaft hat sich erstmals in ihrer Verbandsgeschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft überzeugte in der Asien-Qualifikation mit konstant starken Leistungen und sicherte sich das Ticket bereits nach der dritten Qualifikationsrunde.

Jordanien hat sich erstmals in seiner Verbandsgeschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft überzeugte in der Asien- Qualifikation mit konstant starken Leistungen und sicherte sich das Ticket bereits nach der dritten Qualifikation srunde.

Rückenwind gibt zudem der sensationelle Finaleinzug beim Asien-Cup 2024, bei dem Jordanien erst im Endspiel an Gastgeber scheiterte. Mit viel Selbstvertrauen und einer talentierten Mannschaft will das Team nun auch bei seiner historischen WM-Premiere für Überraschungen sorgen. Die Mannschaft besteht aus zahlreichen erfahrenen Spielern, darunter Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Ehsan Haddad, Saed Al-Rosan, Saleem Obaid (Al-Hussein), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab, Anas Banawi (Al-Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Mohammad Abu Hasheesh (Al-Karma).

Weitere wichtige Spieler sind Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar), Ibrahim Saadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat). Mousa Al-Tamari (Rennes), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb) und Ali Olwan (Al-Sailiya). Diese Spieler werden zusammenarbeiten, um die beste Ergebnisse für Jordanien zu erzielen. Die Mannschaft hat viel Potential und wird bei der Weltmeisterschaft aufmerksamkeit erregen.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Meilenstein für den jordanischen Fußball und wird als Inspiration für die Zukunft dienen. Die Mannschaft wird auch von den Fans unterstützt, die sich für die jordanische Fußballnationalmannschaft begeistern. Die jordanische Fußballnationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft auftragen und die jordanische Flagge in die Welt hinaus tragen. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Schritt für den jordanischen Fußball und wird die Zukunft des Sports in Jordanien positiv beeinflussen.

Die Mannschaft wird auch von den Medien und den Fans gefolgt werden, die sich für die jordanische Fußballnationalmannschaft begeistern. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist ein wichtiger Meilenstein für den jordanischen Fußball und wird als Inspiration für die Zukunft dienen. Die jordanische Fußballnationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft auftragen und die jordanische Flagge in die Welt hinaus tragen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jordanien Fußball Weltmeisterschaft Qualifikation Asien-Qualifikation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA-Weltmeisterschaft: Probleme der Bevölkerung in Mexiko CityDie Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers am Donnerstag im Aztekenstadion wird von Problemen der Bevölkerung überschattet. Vor der Eröffnungsfeier und dem Spiel Mexiko gegen Südafrika sind die Probleme groß. Vor allem die Kritik, dass die Stadtregierung für die Touristen aus aller Welt Kosmetik betreibt, während die Capitalinos (Bewohner der Hauptstadt) nichts Besseres ändern. Beispiele sind die Lila-Streichung öffentlicher Bauwerke durch Bürgermeisterin Clara Brugada und die Installation von Plastik-Kronleuchtern in der Metrostation Hidalgo. Auch die Ciclovía La Gran Tenochtitlán, eine Fahrradspur entlang der Hauptachse der Stadt, stößt auf Widerstand durch die Prostituierten und die Radfahrer. Die Freier können ihre Autos nicht mehr einfach anstellen, was zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen führt. Die vielen Videos auf Social Media zeigen, wie mehrere Prostituierte einen Radler anhalten, ihm sein Handy abnehmen und es auf den Boden schmeißen. Die Tatsache, dass der Umbau des internationalen Flughafens Benito Juárez noch nicht abgeschlossen ist, wird von vielen Capitalinos nur noch mit einem Schulterzucken bedacht. Ebenso die Tatsache, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem Turnier noch Blumen und Bäume herankarrt, um die Metropole schöner wirken zu lassen.

Read more »

Die Geschichte der Fußball-WeltmeisterschaftDie Fußball-Weltmeisterschaft hat eine lange Geschichte, die von 1934 bis heute reicht. Von der ersten Austragung in Italien bis hin zur jüngsten Austragung in Russland ist die Weltmeisterschaft ein besonderes Ereignis, das die ganze Welt zusammenbringt.

Read more »

Dreifache Eröffnungsfeier: Jede Nation feiert die Weltmeisterschaft auf eigene ArtDie Weltmeisterschaft 2023 bricht mit einer Tradition: Es gibt nicht nur eine, sondern drei Eröffnungsfeiern. Jede der drei Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA feiert die Weltmeisterschaft auf eigene Art. Musik, Kultur und Stars stehen im Mittelpunkt.

Read more »

Die Favoritenanalyse zur kommenden Weltmeisterschaft: Wer hat die besten Chancen auf den Titel?Eine detaillierte Analyse der stärksten Nationalmannschaften vor dem Start der WM. Wir bewerten Kader, Formkurven und die Titelchancen der Top-Teams.

Read more »