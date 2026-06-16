Jörg Dahlmann erneut mit Krebsdiagnose: Tumore in der Leber

Ex-Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann (67) hat zum vierten Mal Krebs. Diesmal wurden Tumore in der Leber entdeckt. Eine Operation ist notwendig. Dahlmann kämpft erneut gegen die Krankheit an.

Kult-Moderator Jörg Dahlmann (67) hat erneut eine niederschmetternde Diagnose erhalten: Tumore in der Leber. Es ist bereits die vierte Krebs erkrankung in seinem Leben. Dahlmann, der über Jahrzehnte Bundesliga-Spiele kommentierte und für seine emotionale Art bekannt ist, muss sich erneut einer Operation unterziehen.

Der Plan der Ärzte sieht vor, einen Teil der befallenen Leber und wahrscheinlich die Gallenblase zu entfernen. Dahlmann selbst macht einen Gen-Fehler für seine wiederkehrenden Krebserkrankungen verantwortlich. Sein Vater, Großvater und Onkel seien alle an Darm- oder Magenkrebs gestorben. Ihm fehle das Reparatur-Gen, das den Körper gegen Krebs schützt.

Dahlmanns Leidensweg begann vor vielen Jahren. Zuerst erkrankte er an Darmkrebs, dann an Hautkrebs, später an Prostatakrebs. Jedes Mal kämpfte er sich zurück ins Leben. Die Diagnose Lebertumor kam völlig unerwartet.

Eigentlich hatte er sich auf den Sommer gefreut: Zusammen mit Béla Réthy (69) wollte er Fußball-Fans in einem türkischen Ferienclub durch die Weltmeisterschaft begleiten. Doch daraus wird nun nichts. Kurz vor der Reise traten starke Schmerzen in den Gallengängen auf, die zur Untersuchung und schließlich zur Krebsdiagnose führten. Dahlmann zeigt sich kämpferisch: Ich bin erst 67.

Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre leben und das schaffe ich auch. Die Nachricht von Dahlmanns neuerlicher Krebserkrankung bewegt viele Menschen. Der Moderator, der 2025 an der RTL-Show Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! teilnahm, hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seine Erkrankungen gesprochen. Nach seiner dritten Krebserkrankung legte er sich einen Zweitwohnsitz auf Mallorca zu, um dem deutschen Winter zu entfliehen und sich zu erholen.

Doch die Angst vor einem Rückkehr des Krebses blieb. In der Dschungelcamp-Sendung gestand er einst, dass die Nahrung nach einer Operation nicht richtig durch den Darm floss und er einen aufgeblähten Bauch hatte. Trotz aller Rückschläge gibt Dahlmann nicht auf. Seine Lebensgefährtin Claudia Pöhlmann (51), eine Sport-Therapeutin, steht ihm zur Seite.

Gemeinsam hoffen sie auf eine erfolgreiche Behandlung. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass die Operation gut verläuft. Dahlmann plant, sich voll und ganz auf seine Genesung zu konzentrieren. Die Fußball-WM im Fernsehen wird er diesmal von zu Hause aus verfolgen





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