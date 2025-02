Jörg Tebbe mit Blick auf die Saison 2016

Jörg Tebbe blickt auf die erfolgreiche Saison 2015 zurück und setzt sich für die kommende Saison 2016 neue Ziele. Seine Priorität ist es, direkt für die WM 2017 zu qualifizieren und seine Fahrwerks-Probleme zu lösen.

Jörg Tebbe blickt auf die Saison 2015 mit Zufriedenheit zurück. Der 36-Jährige aus Dohren holte sich die Deutsche Meisterschaft auf der Langbahn , seinen bisher größten Einzeltitel. Darüber hinaus qualifizierte er sich für die Weltmeisterschaft 2016 durch einen zweiten Platz beim Challenge in Werlte und einen Sieg beim WM-Qualifikationslauf 1 in Marienbad. In den WM-Läufen selbst lief es jedoch nicht so gut. Nur WM-Rang 12 stand am Ende für Tebbe zu Buche.

\„Ja, da hatte ich einen Durchhänger, aber mir war schon zu Saisonbeginn klar, dass es schwierig für mich werden würde“, so Tebbe, der 2015 mit der deutschen Mannschaft Vize-Weltmeister in der Team-WM wurde. Tebbe hatte zu Saisonbeginn auf ein neues Fahrgestell umgestellt. „Das Hocob-Fahrgestell ist steifer als andere“, erklärt Tebbe, „auf den längeren Sand- und Grasbahnen kam ich gut damit zurecht, aber auf den kurzen Bahnen hatte ich Probleme. Bei meinem Fahrstil war es schwierig für mich, in die erste Kurve zu fahren. Da fand ich manchmal keinen Grip, wurde weiter nach außen getrieben und hatte dann schlagartig Grip. Daran musste ich mich erst gewöhnen.“\Das Team Tebbe arbeitet momentan daran, diese Schwierigkeiten besser in den Griff zu bekommen. Jan Vlieg vom Wilbers Racing Team aus Nordhorn, mit dem Jörg Tebbe in puncto Federbeinen eng zusammenarbeitet, versucht hier zu helfen. Tebbe: „Das Zusammenspiel von Fahrgestell und Federung arbeitet jetzt immer besser, ich bin da zuversichtlich für die Zukunft.“ Für die kommende Saison hat Jörg Tebbe sich für alles das Ziel, heil und gesund durchzukommen und sich direkt für die WM 2017 zu qualifizieren. Und: „Ich hoffe, dass nicht wieder so viele Rennen wegen des schlechten Wetters abgesagt werden müssen.“ Auf die Europameisterschaft setzt Jörg Tebbe diesmal nicht: „Ich habe für die EM absagen müssen, da sich diese für mich nicht rechnet. Du brauchst da schon mal eine Extra-Lizenz, die natürlich extra Geld kostet. Insgesamt kommt dabei einfach nichts heraus.“ Im Hinblick auf die Deutsche Meisterschaft sieht das für Jörg Tebbe anders aus: „Ich will meinen Titel verteidigen und ich hoffe darauf, dass in Hertingen diesmal alle Spitzenfahrer auch mitfahren werden.





