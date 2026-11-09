Jörg Thadeusz zeigt Tätowierung für designierte Bundespräsidentin Ilse Aigner. Kritik von Blome und Wagenknecht bei ntv, während Thadeusz die Wette verlor.

Die Designierung von Ilse Aigner (61, CSU) als neue Bundespräsidentin hat selbst unter Politikfernen für Aufsehen gesorgt. TV-Moderator Jörg Thadeusz (58) reagierte mit einer auffälligen Geste und ließ sich ihren Vornamen tätowieren. Diese Aktion präsentierte er im ntv-Talkformat Blome & Pfeffer, um zu zeigen, wie ernst er die politische Entwicklung nimmt. Die Entscheidung fiel nach einer Wette, die er gegen sich selbst verloren hatte, was ihn nun dazu brachte, die Inkarnation seiner Unterstützung auf der Haut zu tragen.

Tätowierung als Resultat einer Selbstwette

Thadeusz entschuldigte sich während der Sendung nicht für die Tat, sondern erklärte den Kontext der Entscheidung offen. Er habe eine Wette gegen sich selbst verloren, was er schließlich mit Überzeugung vollzog. Für ihn ist Ilse Aigner mehr als nur eine in Ordnung gehende Kandidatin; er sieht in ihr eine Person, die dem Land aktuell guttut. Er betont ihre technischen Kompetenzen, wie das Reparieren von Hubschraubern und das Klettern an Hochspannungsleitungen, als positive Attribute. Im Gegensatz zu anderen Politikern, die er als bloße Abzieher darstellt, sieht Thadeusz bei ihr einen positiven Beitrag zur Gesellschaft.

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Kritik von Blome und Wagenknecht an der Personalie

Nikolaus Blome (63), Chefredakteur von RTL, äußerte sich deutlich kritischer zur Designierung. Er vermisst einen großen Aha-Effekt, den Deutschland dringend benötige, und hält die Wahl für eine verpasste Chance. Blome sieht die Kandidatur als ein geschlechtergerechtes Weiter-so, das zerrieben wird zwischen Vorfestlegungen, Parteienproporz und der Steuerung durch CDU-Chef Friedrich Merz. Merz sei selbst schuld daran, dass er eine gute Miene zu einem mittelmäßigen Spiel machen müsse, was seiner Ansicht nach keine echte Innovation darstellt.

Die BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht (57) stimmte der Kritik zu und nannte die Situation widersprüchlich. In einem tief gespaltenen Land brauche man einen Bundespräsidenten, der wirklich etwas zu sagen hat. Aigner hingegen bringe wenig mit, außer ihrem Geschlecht. Wagenknecht argumentierte, dass niemand etwas gegen sie habe, aber auch wenig für sie ins Spiel bringen könne. Die Erwartungshaltung an ein head of state, das die Nation zusammenführt oder neue Impulse setzt, werde von der Personalie nicht erfüllt.

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Alternative Ideen und die Bedeutung der Geschlechterfrage

Blome führte Alternativen an, die das politische Rahmenwerk gesprengt hätten. Namen wie Nationaltrainer Jürgen Klopp, Hape Kerkeling oder Angela Merkel wären Beispiele für Personen, die aus dem gewohntenSchema gefallen wären. Diese Optionen wurden jedoch nicht diskutiert, was als Versäumnis der politischen Elite gewertet wurde. Die Diskussion zeigt, wie sehr die Politik im eigenen Kreis kreist und weniger offensichtliche, aber populäre Kandidaten ignoriert. Dies wird als Zeichen für eine starre Struktur empfunden, die Innovation behindert.

Co-Moderatorin Clara Pfeffer (32) konterte den Vorwurf der Minderwertigkeit mit dem historischen Aspekt der Wahl. Für sie ist das größte Plus, dass es nach 77 Jahren endlich gelingt, eine Frau an die Spitze des deutschen Staates zu bringen. Dieser Meilenstein der Gleichberechtigung wird als zentrale Errungenschaft gewertet, die die inhaltlichen Bedenken zumindest teilweise ausgleicht. Die Debatte verdeutlicht den Konflikt zwischen inhaltlicher Kompetenz und symbolischer Politik.

Ausblick auf das Amt und die politische Landschaft

Die öffentliche Debatte um Ilse Aigner spiegelt die aktuellen tensions in der deutschen Politik wider. Während Befürworter wie Thadeusz ihre technische Affinität und ihre Art wertschätzen, kritisieren Gegner wie Blome und Wagenknecht den Mangel an politischer Vision. Die Rolle des Bundespräsidenten steht im Fokus, da erwartet wird, dass das Amt mehr als nur Repräsentation bietet. Die Zukunft wird zeigen, ob Aigner dieser Erwartung gerecht wird oder ob die Kritik an der Auswahl recht behält. Die Tat von Thadeusz bleibt ein sichtbares Symbol für die polare Meinungslage.