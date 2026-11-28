Vom Mentor zum Opa: Jörg Wontorra trifft Riccardo Basile im TV. Dabei wird aus dem Fußballtalk ein herzlicher Familienmoment.

als Moderator die TV-Legende als seinen Gast. Inzwischen verbindet die beiden weitaus mehr als nur ihre frühere Zusammenarbeit im Job.erwarten. Durch das Baby wird aus seinem früheren Förderer nämlich bald "Opa Wontorra".

Aus dem Treffen zweier Kollegen wurde so vor den Augen der Zuschauer ein Wiedersehen in der Familie. Seite und arbeitete als Co-Moderator in dessen Talkshow. Wie viel ihm sein damaliger Mentor bedeutet, betonte er in der Sendung:bestätigte, dass er von Anfang an vom Talent seines Schützlings überzeugt war.

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"Er war mein Co-Moderator bei meiner Talkshow und ich habe damals wirklich immer an dich geglaubt. Ich wusste, du bringst es!