Portugal-Coach Jorge Jesus reagiert auf scharfe Angriffe von Cristiano Ronaldos Mutter Dolores Aveiro zur 1:4-Niederlage gegen Dänemark.

Cristiano Ronaldo kehrt nicht ins Team zurück, doch die Debatte über seine Zeit im portugiesischen Nationalteam tobt weiter. Nach der bitteren 1:4-Heimpleite gegen Dänemark hat Trainer Jorge Jesus auf die massiven Attacken von Ronaldos Mutter Dolores Aveiro reagiert. Die Situation eskalierte, nachdem die 71-Jährige den Verband heftig kritisierte und die Niederlage als verdiente Konsequenz darstellte.

Schwere Niederlage als Auslöser

Der Kontext für die aktuelle emotional geladene Debatte ist die erste Länderspielteilnahme Portugals ohne seinen Rekordtorschützen. Die "Seleção" kassierte gegen Dänemark eine klare Niederlage, die Dolores Aveiro öffentlich kommentierte. Am Montag sagte sie laut dem britischen "Mirror" während einer Veranstaltung von Sporting Lissabon explizit, sie sei froh über den hohen Punktabstand gewesen. Sie betonte zudem, dass ihr Sohn betrübt sei, da er von den Verantwortlichen im Verband getäuscht worden sei. Für die Mutter war dies eine klare Genugtuung angesichts der vergangenen Konflikte, die Ronaldos Karriere beendeten.

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Scharfe Kritik von Dolores Aveiro

Dolores Aveiro übte scharfe Kritik an der Führung des portugiesischen Fußballverbands. Sie warf den Verantwortlichen vor, ihren Sohn im September vorzeitig aus dem Teamquartier entlassen zu haben. Diese Entscheidung war die Folge einer Sperre von dreißig Tagen sowie einer Geldstrafe, die Ronaldo verhängt bekam. Die Vorgeschichte reicht weiter zurück, denn bereits während der Weltmeisterschaft stand Jesus' Vorgänger Roberto Martínez unter starkem Druck, weil er an dem Routinier festhielt. Die Entlassung von Ronaldo markierte somit den endgültigen Bruch zwischen dem Superstar und der Vereinsführung.

Jesus verteidigt die Mutter und Spieler

Bevor Portugal im Nations-League-Kracher gegen Wales antrat, sah sich Jorge Jesus gezwungen, auf die Worte der Mutter zu antworten. Er reagierte sichtlich verärgert auf die Konfrontation, wies aber gleichzeitig auf die menschliche Seite der Angelegenheit hin. Jesus erklärte, dass eine Mutter nun mal eine Mutter sei und es nicht leicht hatte, ihre Kinder großzuziehen. Er hob hervor, dass Dolores Aveiro eine vorbildliche Mutter gewesen sei. Diese Worte sollten als direkte Antwort auf die als "Giftpfeile" empfundenen Angriffe dienen.

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Respekt vor der Legende Cristiano Ronaldo

Trotz der Kontroverse betonte Jorge Jesus seine Verbundenheit zu Cristiano Ronaldo. Er erklärte, dass die Kritik von Dolores Aveiro seine Meinung über den Spieler nicht ändere. Jesus wies darauf hin, dass Ronaldo eine Legende des portugiesischen Fußballs sei. Die Nationalmannschaft werde ihn niemals vergessen, unterstrich der Coach. Diese Positionierung diente dazu, die Einheit des Teams zu wahren und gleichzeitig Respekt vor der historischen Bedeutung von Ronaldo zu zeigen, auch wenn seine aktive Zeit bei der Auswahl vorbei ist.

Gemeinsame Vergangenheit in Saudi-Arabien

Die Verbindung zwischen Trainer und Spieler ist eng, da sie erst in der vergangenen Saison beim saudischen Klub Al-Nassr zusammenarbeiteten. Jesus erinnerte an diese Zeit und erwähnte, dass Ronaldo ihn bat, zu ihm zu kommen, um gemeinsam Meister zu werden. Der Coach erklärte, er habe dieses Versprechen eingelöst und ihm geholfen. Als Freund habe er ein Jahr mit ihm gearbeitet. Diese gemeinsamen Erfahrungen fließen nun in die aktuelle Diskussion ein, da Jesus versucht, eine Brücke zwischen der aktuellen Mannschaft und der Vergangenheit zu schlagen.