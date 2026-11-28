Jorge Martin mit Silber in Valencia: WM-Rang 2 verloren, Aprilia geholfen
Aprilia-MotoGP-Pilot Jorge Martin zeigte beim Valencia-Sprint wieder ein kämpferisches Rennen. Die Silbermedaille war ein wertvolles Geschenk an Noch-Arbeitgeber Aprilia. Doch WM-Rang 2 ging verloren.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Ein stark erkälteter Jorge Martin steigerte sich nach einem unterdurchschnittlichen Start in das MotoGP-Finale am Sprint-Samstag. Bereits im Q2 hatte der «Martinator» aufgezeigt und sich in die Mitte der zweiten Startreihe gefahren. Für Jorge Martin wieder einmal genug – denn erneut kam die schwarze Aprilia brillant vom Fleck. Martin kassierte auf den ersten Metern Raul Fernandez und die Marquez-Brüder.
Wie gelingen die effektiven Starts? Der heisere Jorge Martin hatte nur eine Idee: «Ja – der Start war wirklich gut. Dabei mache ich eigentlich beim Start selbst nichts anderes als die Kollegen – auch wenn eine gute Reaktionszeit wichtig ist. Aber vielleicht bin ich in der Lage, die Reifen in der Warm-up-Runde besser aufzuwärmen?
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