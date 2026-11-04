Jorge Mendes widerlegt Zweifel an Bernardo Silva Karriere

Agent Jorge Mendes erzählt, wie Bernardo Silva von Kritikern als mittelmäßig abgestempelt wurde. Heute ist er Champions-League-Sieger und Real-Madrid-Star.

Der portugiesische Fußballstar Bernardo Silva hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Mittelfeldspieler Europas entwickelt. Seine Berater Jorge Mendes erinnert sich jedoch an frühe Zweifel an seinen Fähigkeiten. Mendes zählt zu den einflussreichsten Spielerberatern der Welt und betreut über seine Agentur Gestifute zahlreiche internationale Topstars. Auch Silva gehört zu seinen Klienten.

Mendes zitiert skeptische Karriereschätzungen

Bei einer Veranstaltung des Executive-MBA-Programms der Católica Porto SBE und der Liga Portugal Business School sprach der Portugiese über die ungewöhnlichen Einschätzungen. Mendes berichtete offen, dass viele Beobachter seinem Schützling kein großes Potenzial zusprachen. Die damaligen Prognosen gingen sogar so weit, dass Silva höchstens in der ersten oder zweiten portugiesischen Liga spielen würde. Ein Vergleich wurde mit dem Niveau von Paços Ferreira gezogen.

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Viele Experten glaubten nicht an eine große Zukunft für den Offensivspieler. Diese subjektiven Einschätzungen basierten oft auf körperlichen Merkmalen. Topklubs bevorzugten damals häufig körperlich fitte Spieler im Mittelfeld. Silva überzeugte dagegen vor allem durch seine technischen Qualitäten am Ball. Er galt als klassischer Ballbesitzspieler, was ihn für einige Scouts unattraktiv machte.

Wechselweg über Monaco zur Premier League

Silvas Weg führte zunächst von Benfica zum AS Monaco. Dort entwickelte er sich schnell zu einem Leistungsträger der Mannschaft. In der Saison 2016/17 feierte er mit dem Klub die französische Meisterschaft. Sein Talent zog jedoch bald die Aufmerksamkeit größerer europäischer Vereine auf sich. Der nächste Schritt erfolgte im Sommer 2017.

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Unter Pep Guardiola wurde Silva zu einem Schlüsselspieler bei Manchester City. Der Trainer erkannte das Potenzial des Spielers und integrierte ihn fest ins System. Mit den Engländern gewann er zahlreiche Titel. Dazu gehören sechs Meisterschaften in der Premier League sowie der Gewinn der Champions League im Jahr 2023. Silva bewies damit, dass technische Stärke gegen physische Dominanz bestehen kann.

Neue Herausforderung bei Real Madrid

Im vergangenen Sommer folgte schließlich der nächste große Schritt in Silvas Laufbahn. Der Portugiese wechselte zu Real Madrid. Damit setzte er seine Karriere bei einem der größten Klubs der Welt fort. Dieser Wechsel unterstreicht seinen Status als internationaler Topstar. Er widerlegte eindrucksvoll die früheren Zweifel an seinem Potenzial.

Aus einem Spieler, dem manche lediglich eine Karriere in der portugiesischen ersten oder zweiten Liga zugetraut hatten, wurde nun ein Weltsportler. Die Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, einen Verein zu finden, der die spezifischen Stärken eines Spielers schätzt. Für Mendes war daher entscheidend, genau diesen passenden Kontext zu identifizieren. Bernardo Silva beweist mit jedem Einsatz, dass er zu den Besten seiner Generation gehört.