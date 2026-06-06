Fortuna Düsseldorf sichert sich die Rückkehr von Jorrit Hendrix für die Saison 2024/25. Der erfahrene Niederländer, unterstützt von Sportvorstand Samir Arabi und Sven Mislintat, soll das Team sportlich und charakterlich stärken und den Wiederaufstieg vorantreiben.

Im Sommer 2024 wird Fortuna Düsseldorf erneut ein reges Transfer geschäft erleben, doch nicht alle Neuverpflichtungen stehen gleich im Rampenlicht. Besonders hervorsticht die Rückkehr des 31‑jährigen Niederländers Jorrit Hendrix , die das sportliche und menschliche Profil des Vereins entscheidend stärken soll.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Der Medizincheck ist für die kommende Woche angesetzt und, sofern keine Komplikationen auftreten, wird Hendrix nach einer dreijährigen Pause wieder im alten Trikot auf dem Rasen stehen. Während viele Nachwuchsspieler und unbekannte Namen noch ein Rechercheaufwand für die Fans bedeuten, ist bei Hendrix bereits klare Bekanntheit: Er gilt als athletisch, charakterstark und als jemand, der sich mit vollem Einsatz für den Wiederaufstieg einsetzt.

Sein erstes Jahr in Düsseldorf, die Saison 2022/23, verlief nicht durchweg erfolgreich - das Team musste letztlich den Abstieg hinnehmen - doch das Potenzial, das er im Rahmen seiner Zeit beim Champions‑League‑Teilnehmer zeigte, blieb deutlich erkennbar. In seiner Übergangszeit bei Borussia Mönchengladbach, wo er unter der Leitung von Alexander Ende spielte, bewies er zudem, dass er auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kann.

Die Rückkehr nach Düsseldorf bedeutet damit nicht nur ein sportliches, sondern auch ein mentales Signal an die gesamte Mannschaft und die Fans: Die Erfahrung aus der ersten Liga wird nun gezielt eingesetzt, um den Aufstieg zu beschleunigen. Die Transferverhandlungen wurden maßgeblich von Sportvorstand Samir Arabi geleitet, der bereits im Vorfeld mit Jomaine Consbruch (24) einen zweiten Mittelfeldspieler an Land gezogen hatte.

Mit Hendrix hat Arabi jedoch einen wahren "Königstransfer" abgeschlossen, der nicht nur wegen des sportlichen Mehrwertes, sondern auch wegen des beeindruckenden Gehaltsrahmens von rund 250 000 Euro pro Jahr für Aufsehen sorgt. Dieses Gehalt macht Hendrix zu einem der Spitzenverdiener im Kader und unterstreicht gleichzeitig das Vertrauen, das der Verein in seine Fähigkeiten setzt. Der Abschluss des Deals wurde stark von Sven Mislintat unterstützt, dessen frühere Arbeit im Verein die Basis für die aktuelle Verpflichtung bildete.

Nachdem Mislintat das Interesse an Hendrix geweckt hatte, übernahm Arabi die finale Vertragsausarbeitung und überzeugte mit einem klaren Konzept, das sowohl sportliche als auch finanzielle Aspekte abwägt. Die enge Zusammenarbeit der beiden Vorgänger - ein eher seltenes Phänomen in der heutigen, oft egozentrisch ausgerichteten Transferlandschaft - zeigt, dass Fortuna Düsseldorf auf ein starkes, gemeinsames Management setzt, das das Wohl des Vereins über persönliche Eitelkeiten stellt. Für einen Verein, der sich seit dem Abstieg in die 2.

Bundesliga mit vielen internen Herausforderungen konfrontiert sieht, ist diese Art von Bescheidenheit und Teamgeist von unschätzbarem Wert. In den vergangenen Wochen fehlte es häufig an klaren Entscheidungen, stattdessen stand das Eigeninteresse vieler Akteure im Vordergrund. Der Managerwechsel, der zunächst für Verunsicherung sorgte, hat nun dank der Vorarbeit von Mislintat und der konsequenten Umsetzung durch Arabi an Stabilität gewonnen. Hendrix bringt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch die menschliche Komponente mit, die in Krisenzeiten besonders wichtig ist.

Sein Engagement, das er bereits in Gesprächen mit der Presse als "Bock auf Fortuna" bezeichnete, signalisiert einen starken Willen, den Wiederaufstieg gemeinsam mit dem Trainerstab und den Mitspielern zu erreichen. Das Zusammenspiel von erfahrenem Management, klaren finanziellen Rahmenbedingungen und einem Spieler, der sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine Führungsqualitäten zeigt, könnte damit den entscheidenden Anstoß für den Aufstieg in die erste Liga geben





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