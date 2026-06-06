Jorrit Hendrix kehrt nach Fortuna Düsseldorf zurück

Der niederländische Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix wird von Fortuna Düsseldorf zurückkehren. Der 31-jährige Abwehrspieler wurde bereits im Jahr 2022 für ein Jahr an den Klub ausgeliehen.

Der niederländische Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix wird nach BILD-Informationen von Fortuna Düsseldorf zurückkehren. Der 31-jährige Abwehrspieler wurde bereits im Jahr 2022 für ein Jahr an den Klub ausgeliehen.

Hendrix hat in dieser Zeit 21 Pflichtspiele absolviert und konnte zwei Torvorlagen leisten. Der Transfer soll bald abgeschlossen werden, nachdem der Vorstand von Samir Arabi den Deal beim Aufsichtsrat durchgesetzt hat. Hendrix wird laut BILD-Informationen rund 250.000 Euro pro Jahr verdienen und damit zu einem Top-Verdiener bei Fortuna gehören. Der Vertrag soll bis 2028 laufen, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der defensive Mittelfeldspieler befindet sich derzeit noch im Asien-Urlaub und soll nach seiner Rückkehr den Medizincheck bei Fortuna absolvieren. Es gibt keine Zweifel daran, dass Hendrix den Medizincheck besteht, nachdem er in den letzten zwei Jahren bei Münster kein einziges Spiel verletzt verpasst hat





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