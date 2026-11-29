Nach der 1:2-Niederlage gegen Deportivo Alavés und dem Roten Karton für Jude Bellingham äußert Trainer José Mourinho heftigen Protest gegen die Entscheidungen des Unparteiischen.

Real Madrid erlitt am Samstag eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Deportivo Alavés, die nicht nur das sportliche Ergebnis, sondern auch die Beziehung zwischen dem Verein und der Schiedsrichterunion belastete. In der Schlussszene des Spiels wurde der englische Mittelfeldstar Jude Bellingham vom Platz gestellt, was zu einer scharfen Reaktion von Trainer José Mourinho führte. Der portugiesische Chefcoach knöpft sich den Schiedsrichter César Soto Grado nach dem Abpfiff vehement vor und wirft diesem Intransparenz und Machtmissbrauch vor. Die Niederlage beendet eine Serie von zehn Pflichtspielsiegen in Folge für die Königlichen.

Details zum umstrittenen Elfmeter und der roten Karte

Real Madrid drängte in der Schlussphase intensiv auf den Ausgleich, da Deportivo Alavés bereits mit 2:0 in Führung gegangen war. Die Tore waren zuvor von Toni Martínez in der 22. Minute und Ángel Pérez in der 61. Minute erzielt worden. Kylian Mbappé verkürzte in der 69. Minute auf 1:2, doch ein weiterer Treffer gelang den Königlichen nicht mehr. In der 88. Minute kam es zu dem entscheidenden Vorfall, als Bellingham im Strafraum mit gestrecktem Bein gerade noch an den Ball kam und nach einem Zweikampf mit dem Alavés-Verteidiger Nicolas Valentini zu Boden ging.

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Schiedsrichter César Soto Grado zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, doch der Video-Assistent (VAR) schaltete sich ein. Nach Auswertung der Videobilder nahm Soto Grado den Elfmeter zurück und wertet die Aktion des Engländers als Schwalbe. Weil Bellingham erst wenige Minuten zuvor wegen Meckerns verwarnt worden war, sah der Unparteiische die rote Karte. Bellingham reagierte schockiert, während er dem Schiedsrichter während der Videoüberprüfung noch über die Schulter blickte und mit Gesten auf eine Berührung an seiner Wade hinwies.

Mourinhos Kritik an der Schiedsrichterleistung

Nach dem Abpfiff war José Mourinho mächtig angefressen und äußerte sich in scharfen Tönen zur Leistung von César Soto Grado. Der Trainer erinnerte an frühere Platzverweise für seine Starspieler unter der Leitung desselben Unparteiischen. Mourinho sagte: "Dieser Schiedsrichter … mal sehen, wen er in der nächsten Saison vom Platz schickt. Vor zwei Saisons waren es Mbappé und Vinicius, in dieser Saison ist es Bellingham … mal sehen, ob Courtois der Nächste ist." Damit deutete er an, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters systematisch gegen seine Mannschaft gerichtet seien.

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Der portugiesische Coach legte nach und charakterisierte das Verhalten des Schiedsrichters als bloßen Machtmissbrauch. Er sagte: "Er zeigt gerne seine Macht, was schon ein Phänomen ist." Mourinho warf dem Unparteiischen vor, bei der Vergabe von Gelben Karten mit zweierlei Maß zu messen. Er führte konkrete Situationen an, die von der Uefa selbst definiert wurden, wie Treten, Hand im Gesicht und Festhalten beim Konter, die alle mit einer Gelben Karte geahndet werden müssten.

Ungleiche Ahndung von Fouls und aktuelle Tabellenlage

Ein zentraler Punkt der Kritik von José Mourinho betraf die unterschiedliche Bestrafung ähnlicher Vergehen. Er verwies darauf, dass ein Festhalten an Mbappé nicht mit einer Gelben Karte geahndet wurde, obwohl dies nach den gleichen Standards hätte erfolgen müssen. Mourinho betonte, dass er wütend sei, da diese Inkonsistenz die Fairness des Spiels untergrabe. Diese Aussage unterstreicht die Spannung zwischen dem Trainer und den Schiedsrichtern, die in der letzten Zeit deutlich zugenommen hat.

Für Real Madrid hat die Niederfolge mit 1:2 schwerwiegende Konsequenzen für die aktuelle Saison. Nach 14 Spieltagen steht die Mannschaft aus der spanischen Liga nur noch auf Rang drei. Die Serie von zehn siegen ist nun beendet, was die Konkurrenzdruck erhöht. Gleichzeitig bietet sich dem umliegenden Trainer Hansi Flick die Chance, den Vorsprung zu vergrößern. Bei einem Sieg seines Teams bei Deportivo La Coruña am heutigen Sonntag um 16.15 Uhr könnte er seinen Vorsprung auf die Königlichen auf sechs Punkte ausbauen.