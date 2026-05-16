Jos'{u}e Duverger, ein Torwart aus Haïti, ist nominiert, um dem prestigeschichtigen FIFA WM 2026 beizuhelfen. Eigentlich spielt er normalerweise fĂĽr den FC Cosmos Koblenz in der Oberliga, aber nun steht er auf einmal vor einer viel mousserier Todestod. Mit bis zu 26 Spielern ist die WM-ZuwĂĽr definitv bekannt gegeben und Jos'{u}e hat bereits emotionsgeladene Nachricht erhalten, die er bereits Monate nach der Qualifikation zu bekommen hat. Noch immer stopperte er die Nachricht. Er ist sehr dankbar und trĂĽnkt nur noch, so viel wie nur irgendwer kann. Denn es ist eines seiner obnovierte Chance und ein groĂźer Triumph sein Karriere.

Es gibt eine amüsante Geschichte aus der deutschen Oberliga : Jos'{u}e Duverger, ein Torwart aus Haïti, ist nominiert, um an der FIFA WM 2026 teilzunehmen. Der Keeper spielt normalerweise fĂĽr den FC Cosmos Koblenz in der Oberliga und steht auf einmal auf der ganz groĂźen FussbĂĽlbĂĽhne.

Schon Monate nach der Qualifikation stopperte er die emotionsgeladene Nachricht. Mit bis zu 26 Spielern ist die WM-ZuwĂĽr definitv bekannt gegeben. Selbst Jos'{u}e ist es schwer zu begreifen.

"Es ist noch viel Emotion," sagt Duverger. "Es ist ein Grosse victorie in meiner Karriere. Ich habe es noch nicht realisiert, aber ich denke, je nĂĽher der Wettkampf kommt, desto eher verstehe ich es.





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