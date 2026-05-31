Jos Verstappen kontert Günther Steiner: Öffentlicher Schlagabtausch um Formel-1-Regeln

Jos Verstappen hat öffentlich gegen Günther Steiner Stellung bezogen, nachdem dieser die Kritik seines Sohnes an den neuen Formel-1-Regularien mit mangelnden Siegchancen begründet hatte. Der Vater des Weltmeisters weist dies zurück und erhält Unterstützung von Dani Juncadella. Es ist nicht der erste öffentliche Zank mit TV-Experten oder ehemaligen Teamchefs.

Weltmeister Max Verstappen sieht sich erneut Kritik aus Lagern ausgesetzt, die früher selbst im Formel-1-Zirkus aktiv waren. Diesmal trifft es Günther Steiner , den ehemaligen Teamchef von Haas .

Steiner hatte in einem Interview behauptet, Verstappens heftige Kritik an den neuen technischen Regularien sei lediglich eine Reaktion darauf, dass er derzeit nicht mehr so konstant gewinne wie in den vorherigen Jahren. Hätte Verstappen weiterhindominant gewonnen, so Steiner, fände er die Regeln vermutlich auch brillant. Diese Einschätzung ließ Jos Verstappen, der Vater des dreifachen Weltmeisters, nicht auf sich sitzen. Er reagierte prompt auf der Plattform X und richtete klare Worte an Steiner: "Hi Günther.

Jetzt verstehe ich, warum Du kein Formel-1-Teamchef mehr bist. Es ist die Art und Weise, wie Du redest.

" Jos Verstappen wies Steiners Argumentation entschieden zurück und betonte, dass sein Sohn bereits seit Anfang 2023 regelmäßig vor den Auswirkungen der neuen Aerodynamik-Regeln gewarnt habe - unabhängig von seiner aktuellen sportlichen Performance. Unterstützung erhielt er dabei von Dani Juncadella, seinem Teamkollegen beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Juncadella kommentierte auf derselben Plattform: "Der Kerl hat jeden seit 2023 vor den neuen Regularien gewarnt, aber der Kopf des Konsortiums, das das Tech 3 MotoGP-Team gekauft hat, weiß es besser.

" Dieser Seitenhieb bezieht sich auf Steiners aktuelle Tätigkeit in der MotoGP. Es ist nicht das erste Mal, dass Jos Verstappen inooksig in die öffentliche Debatte eingreift. Bereits im April hatte er den TV-Experten Ralf Schumacher öffentlich angegriffen, nachdem dieser die interne Stimmung bei Red Bull und die sportlichen Perspektiven kritisch analysiert hatte. Damals konterte er kurzerhand mit den Worten: "Ralf redet viel Scheiße.

" Jos Verstappen ist bekannt dafür, jegliche Kritik an seinem Sohn persönlich zu nehmen und öffentlich mit vehemenz zu kontern. Seine Reaktionen sind oft emotional, direkt und ohne Rücksicht auf diplomatische Verluste. Dieses Muster zeigt, wie nah die Familie an der Karriere des Weltmeisters dran ist und wie überzeugt sie von der Richtigkeit ihrer Position sind. Die Auseinandersetzung unterstreicht damit einmal mehr die angespannten Beziehungen zwischen einigen ehemaligen Teamvertretern und dem mächtigen Red-Bull-Rennstall sowie der Familie Verstappen.

Während Steiner versucht, Verstappens Motive in Frage zu stellen, bleibt der Fahrer selbst bei seiner Position: Die neuen Regeln, die zu mehr Überholen führen sollen, haben seiner Meinung nach ungewollte Nachteile gebracht, insbesondere was die Konstanz und das fahrerische Feedback betrifft. Die Debatte bleibt ein Dauerthema in der Formel-1-Landschaft, da mit jeder Rennstrecke neue Charakteristika die Wirkung der Regularien zeigen. Jos Verstappens Engagement sichert seinem Sohn besondere Aufmerksamkeit, polarisiert aber auch.

Experten und Fans diskutieren, ob die persönlichen Angriffe die sachliche Ebene verlassen oder berechtigte Kritik verschärfen. Klar ist, dass die Familie Verstappen sich nie scheut, ihre Meinung zu vertreten - und sei es mit scharfen Worten gegen ehemalige Kollegen





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