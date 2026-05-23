Joschka Fischer: SPD in einem „tiefen nationalen Jammertal“

Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister der Grünen, kritisiert die aktuelle Regierung und die SPD scharf. Er fordert harte Sozialreformen und prophezeit einen „dramatischen Niedergang“ der Sozialdemokraten. Deutschland sei in einer tiefen Krise, die Bundesregierung habe „zu wenig Kraft, um Europa anzuführen“. Fischer sieht die Zukunft der SPD als düster und prophezeit, dass die Partei „so wie bisher weitermacht, dann wird das nichts mehr“. Er kritisiert die SPD scharf und sieht in ihrem alten Kraftzentrum in Nordrhein-Westfalen einen „dramatischen Niedergang“. Auch die Stabilität Deutschlands sieht Fischer gefährdet, wenn die SPD nicht einen Kurswechsel macht. Fischer fordert von der SPD einen kompletten Kurswechsel und sieht eine Umverteilungspolitik als gescheitert an. Er betont, dass es in der heutigen Zeit nicht um Umverteilung geht, sondern um Bildung, Forschung, Innovation und KI. Der frühere Grünen-Chef erinnert die Genossen daran, wann die SPD erfolgreich war, wenn sie für ein Aufstiegsversprechen durch Bildung und Leistung stand.

Joschka Fischer , der ehemalige Außenminister der Grünen, äußert sich in einem scharfen Interview mit deutlichen Kritik an der aktuellen Regierung und der SPD . Er fordert harte Sozialreformen und rechnet mit einem „dramatischen Niedergang“ der Sozialdemokraten.

Deutschland sei in einer tiefen Krise, die Bundesregierung habe „zu wenig Kraft, um Europa anzuführen“. Fischer sieht die Zukunft der SPD als düster und prophezeit, dass die Partei „so wie bisher weitermacht, dann wird das nichts mehr“. Er kritisiert die SPD scharf und sieht in ihrem alten Kraftzentrum in Nordrhein-Westfalen einen „dramatischen Niedergang“. Auch die Stabilität Deutschlands sieht Fischer gefährdet, wenn die SPD nicht einen Kurswechsel macht.

Fischer fordert von der SPD einen kompletten Kurswechsel und sieht eine Umverteilungspolitik als gescheitert an. Er betont, dass es in der heutigen Zeit nicht um Umverteilung geht, sondern um Bildung, Forschung, Innovation und KI. Der frühere Grünen-Chef erinnert die Genossen daran, wann die SPD erfolgreich war, wenn sie für ein Aufstiegsversprechen durch Bildung und Leistung stand.





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