José Mourinho close to returning to Real Madrid as 'The Special One' seeks to revive the club and win titles

José Mourinho, the Portuguese coach known as 'The Special One', is reportedly close to returning to Real Madrid. He aims to revive the club's fortunes and win titles after a disappointing season. According to AS, Mourinho has agreed on a two-year contract with the option for an additional season with Real Madrid. The deal is expected to be finalized once the presidential elections are over, which are scheduled for June 7. However, the contract has not been signed yet.

In Spanien pfeifen es die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern: José Mourinho (63) steht vor einer Rückkehr zu Real Madrid .

"The Special One" soll den Königlichen zu altem Glanz verhelfen und endlich wieder Titel einfahren. Der Portugiese soll sich laut AS mit Real grundsätzlich auf einen Zweijahresvertrag - mit der Option auf eine weitere Spielzeit - geeinigt haben, eine Einigung mit Real-Präsident Florentino Pérez sei demnach längst erzielt. Unterschrieben ist noch nichts. Der Klub wartet erst die Präsidentschaftswahlen ab.

Diese sollen wohl am 7. Juni stattfinden. Wird Pérez dabei als Amtsinhaber bestätigt, soll der Mourinho-Deal offiziell verkündet werden





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