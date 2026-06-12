Der portugiesische Trainer Jose Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück. Der spanische Fußballriese hat die Verpflichtung des Trainers offiziell bestätigt. Mourinho wird einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029 erhalten und seine Arbeit als Trainer der Königlichen am 13. Juli aufnehmen, wenn die Saisonvorbereitung beginnt.

Jose Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück. Der spanische Fußball riese hat die Verpflichtung des portugiesischen Trainers offiziell bestätigt. Mourinho, der bereits von 2010 bis 2013 Real Madrid trainiert hat, wird einen Dreijahresvertrag bis zum 30.

Juni 2029 erhalten.

'The Special One' wird seine Arbeit als Trainer der Königlichen am 13. Juli aufnehmen, wenn die Saisonvorbereitung beginnt. Die Verpflichtung von Mourinho war ein Wahlversprechen von Florentino Pérez, der am Sonntag als Präsident von Real Madrid im Amt bestätigt wurde





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