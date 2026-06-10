José Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück - Benfica bestätigt spektakulären Wechsel

José Mourinho (63) soll nach einer erfolgreichen Saison bei Benfica Lissabon wieder Trainer von Real Madrid werden. Der portugiesische Klub bestätigte das Comeback und nannte die Ablöse. Mourinho hatte die "Königlichen" bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert und gewann damals das Double. Nach einer enttäuschenden Endphase folgte die Trennung. Seitdem erlebte Real bereits mehrere Trainerwechsel. Benfica präsentierte bereits den Nachfolger Marco Silva.

José Mourinho , der erfahrene und weltbekannte Fußballtrainer, steht vor einem spektakulären Comeback bei einem seiner früheren Arbeitgeber. Nach einer einjährigen, erfolgreichen Amtszeit bei Benfica Lissabon , in der er den portugiesischen Supercup gewann und Vizemeister wurde, kehrt der 63-Jährige nun zum zweiten Mal in seiner Karriere zu Real Madrid zurück.

Dieser Wechsel war bereits seit Ende Mai intensiv in den Medien spekuliert worden, bevor der Klub nun die offizielle Bestätigung und gleichzeitig die Ablösesumme bekanntgab. Mourinho hatte Real Madrid bereits von 2010 bis 2013 trainiert und dabei mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft gewonnen.

Die damalige Zeit endete jedoch enttäuschend, geprägt von Machtkämpfen und dem vorzeitigen Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen den FC Bayern München sowie dem Verpassen der Meisterschaft gegen den Erzrivalen FC Barcelona. Nach Mourinhos Abgang folgte eine Phase der Instabilität bei Real Madrid. Zunächst startete der Klub mit Xabi Alonso in die Saison 2025/26, doch nach nur einem halben Jahr war die Zusammenarbeit bereits wieder beendet, was auf anhaltende Differenzen mit Starspielern wie Vinícius Junior zurückgeführt wurde.

Damit geht innerhalb eines Jahres mit Arbeloa und nun Mourinho bereits der dritte Trainer von Real Madrid. Parallel zu Mourinhos Verpflichtung präsentierte Benfica Lissabon bereits seinen Nachfolger: Marco Silva unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit einer Verlängerungsoption





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