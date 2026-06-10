José Mourinho kehrt zurück zu Real Madrid

Der portugiesische Trainer kehrt zum zweiten Mal in seine Karriere zu Real Madrid zurück. Er wird mit einer Ablöse von 15 Millionen Euro bezahlt.

José Mourinho kehrt zum zweiten Mal in seine Karriere zu Real Madrid zurück. Der portugiesische Trainer, der 63 Jahre alt ist, gewann die Champions League 2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand.

In seiner nur einjährigen Amtszeit bei Benfica wurde er Vizemeister und holte den Supercup. Für seine Wunschspieler zahlt Real Madrid regelmäßig schwindelerregende Millionensummen. Doch jetzt muss der spanische Rekordmeister auch für seinen neuen Coach tief in den Geldbeutel greifen. Wie sein Klub Benfica Lissabon bestätigt, heuert Startrainer José Mourinho zum zweiten Mal in seiner Karriere bei Real an.

Die Portugiesen verraten, dass die Königlichen 15 Millionen Euro Ablöse für ihn zahlen. Der Coach habe dem Wechsel zugestimmt. Mourinho hat bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. In dieser Zeit gewann er mit seinen beiden deutschen Stars Mesut Özil und Sami Khedira den spanischen Pokal 2011 und die Meisterschaft 2012.

Für Reals Ansprüche verlief die Zeit aber eher enttäuschend und war am Ende von Machtkämpfen geprägt. Der Hauptstadtklub war in der Königsklasse im Viertelfinale an den Bayern gescheitert, in der Meisterschaft hatte man wieder gegen Erzrivale Barcelona das Nachsehen. Arbeloa hatte seinen Abgang schon im Mai verkündet, am Dienstagabend machte ihn auch der Klub offiziell. In der Saison 2025/26 gestartet, nach einem halben Jahr war allerdings Schluss.

Immer wieder war über Differenzen mit Starspielern wie dem exzentrischen Vinícius Junior berichtet worden. Nach Arbeloa folgt nun also der dritte Trainer innerhalb eines Jahres. Nach der Bestätigung von Real-Präsident Florentino Pérez im Amt bei der Wahl am vergangenen Sonntag folgte nun die Bekanntgabe von Mourinhos Rückkehr durch Benfica. Pérez gilt als großer Anhänger Mourinhos.

Erstmals seit Langem musste sich der Baulöwe wieder einem Gegenkandidaten stellen. Er setzte sich mit rund 65 Prozent der Stimmen durch. Der Coach hat bereits Erfahrung bei Real Madrid, er hat zwischen 2010 und 2013 trainiert und hat in dieser Zeit mit seinen Spielern Erfolge gefeiert. Er wird hoffentlich wieder Erfolge mit dem Team feiern.





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