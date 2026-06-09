José Mourinho plant Rückkehr: Pepe möglicherweise als Assistenztrainer bei Real Madrid

José Mourinho kehrt als Trainer zu Real Madrid zurück und erwägt, seinen ehemaligen Spieler Pepe als Assistenten zu holen. Die mögliche Wiedervereinigung verspricht, die Abwehrkultur des Klubs zu stärken und an Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen.

Der portugiesische Star-Trainer José Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück und plant, den Klub nach zwei titellosen Spielzeiten grundlegend zu transformieren. Ein wichtiger Teil seines Konzepts könnte die Rückkehr einer bekannten Größe sein: wie Ramon Alvarez de Mon von Radio Marca berichtet, denkt Mourinho darüber nach, seinen ehemaligen Schützling Pepe , der im August 2024 im Alter von 41 Jahren seine aktive Laufbahn beendete, als Assistenztrainer mitzubringen.

Diese mögliche Wiedervereinigung weckt bei den Fans der Königlichen starke Erinnerungen an die erfolgreiche erste Amtszeit Mourinhos, in der Pepe als unverzichtbarer Bestandteil der Abwehr fungierte. Pepe verbrachte zehn Jahre bei Real Madrid (2007-2017) und gewann in dieser Zeit zahlreiche Titel: drei Champions-League-Trophäen, drei spanische Meisterschaften, zwei Copa-del-Rey-Siege, zwei Klub-Weltmeisterschaften und zwei UEFA-Super-Cups.

Seine Zeit in Madrid war geprägt von großer sportlicher Bedeutung und kontroversen Momenten, wie zum Beispiel der roten Karte im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2014 gegen Deutschland, als er nach einem Zweikampf mit Thomas Müller zunächst leicht ins Gesicht schlug und ihm anschließend einen Kopfstoß versetzte. Diese Episode hinterließ insbesondere bei deutschen Fans einen nachhaltigen, negativen Eindruck. Nach seinem Karriereende ist Pepe derzeit vereinslos, was den Wechsel in den Trainerstab zu einem naheliegenden nächsten Schritt macht.

Mourinho schätzt an Assistenten, dass sie eine enge Verbindung zum jeweiligen Verein haben und dessen Philosophie embodiments können. In seiner ersten Amtszeit setzte er auf Aitor Karanka, der auf Empfehlung von Fernando Hierro kam und später selbst eine erfolgreiche Karriere als Cheftrainer begann. Mit Pepe würde Mourinho auf einen Spieler setzen, der die Madrider DNA verkörpert und der als erfahrener, polarisierender Akteur im defensiven Bereich bekannt ist.

Die mögliche Verpflichtung signalisiert Mourinhos Absicht, die Abwehrkultur des Klubs zu stärken und auf Kontinuität zu setzen, während er gleichzeitig die Mannschaft nach den enttäuschenden letzten Saisons neu ausrichten will. Diese Personalie wäre nicht nur ein Schritt, um Struktur und Disziplin zu fördern, sondern auch, um die Fans durch die Rückkehr einer beloved Figur zu begeistern und eine Brücke zur erfolgreichen Vergangenheit zu schlagen





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