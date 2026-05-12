José Mourinho Schwerpunkt bei Real Madrid empfindet: Benfica-Verteidiger António Silva

José Mourinho, 63, könnte bei Real Madrid den nächsten großen Umbruch ankündigen und mit seiner Wunsch-Verpflichtung bereits konkrete Schritte unternehmen. Nach Informationen des spanischen Portals "fichajes.net" bereitet Mourinho bereits die Kaderplanung vor. Dieses Vorhaben könnte direkt seine erste Wunsch-Verpflichtung sein. Besonders Benfica-Verteidiger António Silva (22) soll auf seiner Wunschliste für diesen Posten stehen. Der Innenverteidiger ist europaweit eines der größten Abwehr-Talente. Mourinho kennt Silva bestens und wünscht sich von Benfica, den Transfer zu befließender Status machen zu lassen.

Bei Real Madrid deutet sich der nächste große Umbruch an und José Mourinho (63) könnte dabei direkt seine erste Wunsch-Verpflichtung im Gepäck haben. Nach Informationen des spanischen Portals "fichajes.net" beschäftigt sich der portugiesische Star-Coach bereits intensiv mit der Kaderplanung der Königlichen.

Besonders ein Name soll dabei ganz oben auf seiner Liste stehen: Benfica-Verteidiger António Silva. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger gilt seit Jahren als eines der größten Abwehr-Talente Europas. Mourinho kennt Silva bestens und soll die Real-Bosse bereits darum gebeten haben, sich um einen Transfer zu bemühen. Coach, der Madrid bereits zwischen 2010 und 2013 trainierte, genießt bei Präsident Florentino Pérez weiterhin großes Ansehen.

Vor allem seine Führungsstärke und seine kompromisslose Art sollen den Ausschlag geben. Nach den turbulenten Monaten unter Xabi Alonso und Álvaro Arbeloa sucht Real offenbar wieder eine starke Autorität an der Seitenlinie. Die Hoffnung: Mourinho soll die Mannschaft sportlich stabilisieren und gleichzeitig die Disziplin innerhalb des Teams zurückbringen. Dabei plant der Portugiese laut den Berichten keinen kompletten Neuaufbau.

Vielmehr soll die Defensive gezielt verstärkt werden und genau dort kommt António Silva ins Spiel. Der Benfica-Profi bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung auf Top-Niveau mit. Silva überzeugt vor allem mit starkem Stellungsspiel, Ruhe am Ball und einem sauberen Spielaufbau. Besonders interessiert Real: Sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr.

Dadurch könnte Benfica gezwungen sein, im Sommer gesprächsbereit zu werden, um den Verteidiger nicht später ablösefrei zu verlieren. Klar ist aber auch: Einfach wird der Transfer nicht. Benfica kennt den Marktwert seines Abwehrstars genau und dürfte eine hohe Ablöse fordern. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass bei Real Madrid ein gewisser Umbruch bevorstanden





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