José Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid

Spanische Medien berichten, dass José Mourinho neuer Trainer von Real Madrid werden soll. Der Portugiese soll Benfica Lissabon verlassen, um den Posten in der Hauptstadt Spaniens zu berümmern. Der Wechsel ist vorerst auf Eis gelegt, da ein Machtkampf bei den Madrilenen vorliegt.

Spezialpreis für "The Special One"? Seit Tagen berichten spanische Medien ueberstimmt, dass José Mourinho (63) neuer Trainer von Real Madrid werden soll. Demnach wolle der Portugiese Benfica Lissabon verlassen, um den Posten in der Hauptstadt Spaniens zu berümmern.

Für Real eigentlich kein Problem – dennoch liegt der Wechsel vorerst auf Eis. Der Grund: der plötzliche Machtkampf bei den Madrilenen! Klub-Boss Florentino Perez (79) rief vor zwei Wochen Neuwahlen aus, die für den 7. Juni angesetzt sind.

Da sich mit Enrique Riquelme (37) ein Gegenkandidat zur Wahl stellte, wird das Ergebnis vorerst abgewartet. Die Folge: Mourinho wird für Real doppelt so teuer! Da die 10-Tage-Klausel verstreicht, steigt die Freigabesumme Medienberichten zufolge auf 14 Mio. Euro.

Laut der spanischen Zeitung "Marca" wollte Perez Mourinho eigentlich am heutigen Montag offiziell als neuen Coach vorstellen. Daraus wird nun nichts. Auf Seiten Benficas gehe man aber weiterhin davon aus, dass ein Wechsel später oder später zustande kommt. Mourinho selbst soll sich bestens mit Real geeinigt haben.

Ein Nachfolger scheint bereits gefunden zu sein: Marco Silva (48) soll den Posten in Lissabon berümmern. Er trainiert Premier-League-Klub Fulham seit 2021,führte den Verein aus London in der abgelaufenen Saison auf Tabellenplatz elf. Mourinho trainierte Real bereits von 2010 bis 2013. In dieser Zeit gewann er mit den Königlichen die Meisterschaft, den Pokal und den Supercup.

Lediglich der Champions-League-Titel blieb ihm inverwehrt. Gegen Ende seiner Amtszeit überwarf er sich jedoch mit Mannschaft und Vereinsführung, weil er Torwart-Legende Iker Casillas (44) auf die Bank setzte





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