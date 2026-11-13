Josef F. schenkt Bitcoin zur Einstellung des Movie2k-Prozesses

Der mutmaßliche Movie2k-Boss Josef F. überweist 2,6 Milliarden Euro in Bitcoin an die Behörden, um das Verfahren wegen Geldwäsche zu beenden.

Das Leipziger Landgericht steht kurz vor einer historischen Entscheidung im Prozess gegen den mutmaßlichen Kopf der illegalen Streaming-Plattform Movie2k. Josef F. könnte sich durch die Abgabe von 40.000 Bitcoin im aktuellen Wert von rund 2,6 Milliarden Euro aus der Haft befreien und den Prozess beenden lassen. Obwohl er damit einen gewaltigen Teil seines Vermögens abgeben muss, bleibt er auch nach der Übergabe an die Behörden ein reicher Mann mit einem verbleibenden Vermögen von mehr als 1,1 Milliarden Euro.

Mechanismus der Prozessbeendigung und Vermögensverteilung

Der Vorsitzende Richter Karsten Nickel hat einen ungewöhnlichen Vorschlag zur Beendigung des Mammut-Prozesses unterbreitet, der auf einer vorzeitigen Rückerstattung basiert. Josef F. hatte bereits im Januar 2024, also zu Beginn des Jahres, 49.858 Bitcoin an die Ermittlungsbehörden überwiesen, um seine Untersuchungshaft zu vermeiden. Diese erste Transaktion war der Grundstein für die jetzige Einigung. Nun fordert die Justiz eine weitere Überweisung, um den Fall abgeschlossen zu sehen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die eingezogenenen Mittel aus den Einnahmen stammen, die durch die illegale Plattform generiert wurden. Die Überweisung der weiteren 40.000 Bitcoin würde den Prozess wahrscheinlich beenden, da das Verfahren dann als beigelegt gilt.

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Anschuldigungen und historische Gewinne von Movie2k

Die Anklage gegen den 42-jährigen Josef F. beläuft sich auf einen schwerwiegenden Vorwurf: gewerbsmäßige Geldwäsche in 146 einzelnen Fällen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Zeitraum zwischen 2008 und 2013, in dem die Plattform Movie2k massive Gewinne ausschüttete. Schätzungen zufolge besuchten bis zu 2,5 Millionen Nutzer täglich die illegale Seite, um Filme zu streamen. In diesen fünf Jahren sollen die Betreiber rund sechs Millionen Euro mit den illegal angebotenen Filmen erzielt haben. Diese damaligen Einnahmen wurden vollständig in Bitcoin investiert. Damals war der Kurs noch extrem niedrig, sodass die wenigen Cent oder Euro pro Bitcoin einen enormen Hebel für das Vermögen darstellten. Heute beläuft sich der Wert dieser Investition auf rund 6,8 Milliarden Euro, was den enormen Wertzuwachs der Kryptowährung verdeutlicht.

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Positionen der Justiz und komplexe Vermögensherkunft

Richter Karsten Nickel begründet seine Forderung mit der Notwendigkeit, illegale Gewinne aus dem Strafvollzug zurückzuführen. Er geht davon aus, dass eine vollständige Trennung legaler und illegaler Bitcoin-Bestände auf den Konten von Josef F. in der Praxis kaum möglich ist. "Eine Vermischung legaler und illegaler Bitcoins auf den Konten ist vorstellbar", erklärte der Vorsitzende Richter laut Angaben der LVZ. Diese Unsicherheit zwingt zur strikten Einziehung. Josef F. steht vor der Wahl, entweder ein langes Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang zu riskieren oder einen klaren Teil seines Reichtums abzugeben, um frei zu bleiben. Die Justiz priorisiert hier die Sicherstellung von Prozesskosten und die Ahndung der Tat durch Vermögensentzug.

Auswirkungen auf den Angeklagten und zukünftige Entwicklungen

Für Josef F. bedeutet diese Entwicklung ein drastischer, aber strategischer Vermögensverlust. Durch die Übergabe von 40.000 Bitcoin entzieht er sich der weiteren Haft und beschleunigt das Ende des Verfahrens. Das Gericht wird nun prüfen, ob die Summe den Anforderungen der Justiz entspricht. Falls die Einigung zustande kommt, wird das Verfahren eingestellt, was für den Angeklagten den sofortigen Freitod der Untersuchungshaft bedeutet. Sein verbleibendes Vermögen von über 1,1 Milliarden Euro aus Bitcoin erlaubt ihm jedoch, auch als freier Mann weiterhin zu einem der wohlhabendsten Individuen in diesem Bereich zu gehören. Der Prozess zeigt damit exemplarisch, wie Kryptowährungen die Dimensionen von Wirtschaftsverbrechen und Strafverfolgung grundlegend verändern.