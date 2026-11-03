Joseph Leijdekkers: 2 Millionen Euro Belohnung für Festnahme des Drogenbosses

Die niederländische Justiz setzt die Belohnung für Joseph Leijdekkers auf 2 Millionen Euro. Der Kokain-Pate gilt als Milliardär und nutzt den Schutz von Sierra Leones Präsident Bio.

Die Justiz des Königreichs hat die Belohnung für die Festnahme des mutmaßlichen Drogenbarons Joseph Leijdekkers drastisch auf 2 Millionen Euro erhöht. Der 35-jährige Niederländer, der seit 2020 international gefahndet wird, betreibt sein Kokain -Imperium aus dem westafrikanischen Staat Sierra Leone. Diese massive finanzielle Anreizstrategie markiert einen Wendepunkt in den Bemühungen der niederländischen Behörden, den international gesuchten Verbrecher zur Strecke zu bringen, der lange Zeit als unantastbar galt.

Kopfgeld-Rekord für Joseph Leijdekkers

Für den entscheidenden Hinweis, der zur Verhaftung von Joseph Leijdekkers führt, ist nun eine Summe in Höhe von 2 Millionen Euro ausgesetzt. Dies stellt einen neuen Rekord für die Most-Wanted-Liste von Europol dar. Zuvor war ein Preis von 200.000 Euro auf den Kopf des sogenannten "Bolle Jos" ausgesetzt gewesen, der seinen Namen aufgrund seiner Körperstatur trägt. Trotz des früheren Angebots war es den Strafverfolgungsbehörden lange nicht gelungen, den Mann zu fassen, der in den Niederlanden wegen Raub und Drogenhandels in Abwesenheit zu insgesamt 103 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

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Schutz durch Präsident Julius Maada Bio

Joseph Leijdekkers nutzt offenbar den politischen Schutz des sierra-leonischen Staatschefs Julius Maada Bio. Als mutmaßlicher Ehemann der Tochter des 62-jährigen Präsidenten hat er Zugang zu den höchsten Sphären des Landes. Aufnahmen aus dem Jahr 2025 zeigen den Drogenboss beim Neujahrsgottesdienst in Tihun, dem Heimatdorf des Präsidenten, sowie bei Geburtstagsfeiern hochrangiger Beamter, darunter des Chefs der Einwanderungsbehörde. Leijdekkers hält angeblich einen diplomatischen Pass des Landes, der ihn vor Verfolgung schützen soll und seine Bewegungsfreiheit erheblich erleichtert.

Diese engen Verbindungen zur politischen Elite erklären, warum frühere diplomatische Druckversuche der Niederlande scheiterten. Der damalige niederländische Justizminister hatte damit gedroht, Sierra Leone die Stundung von 18 Millionen Euro EU-Entwicklungshilfe zu entziehen, sollte Leijdekkers nicht ausgeliefert werden. Dieser Versuch verpuffte jedoch wirkungslos, da Leijdekkers durch Investitionen in die legale Wirtschaft des Landes unentbehrlich geworden zu sein scheint.

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Milliardenumsatz und internationale Verstrickungen

Die wirtschaftliche Dimension des illegalen Geschäfts von Joseph Leijdekkers ist enorm. Schätzungen zufolge erzielt er jährliche Einnahmen von 2 Milliarden Euro. Dies entspricht dem Vierfachen der gesamten staatlichen Einnahmen von Sierra Leone. Die operative Reichweite seiner Netzwerke reicht über Westafrika hinaus. Im Mai brachte die spanische Guardia Civil den Frachter "Arconian" mit 30 Tonnen Kokain vor der Westküste Afrikas auf. Ermittler ordnen diese Lieferung Joseph Leijdekkers zu.

Neben dem Drogenhandel steht der 35-Jährige auch unter dem Verdacht, schwerste Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit der Mocro-Mafia veranlasst zu haben. Er soll etwa für die Entführung, Folter und Ermordung der Naima Jillal im Jahr 2019 mitverantwortlich sein. Die Gefahr für potenzielle Informanten ist daher hoch. Die Behörden warnen sogar, dass Angehörige oder Freunde von Kronzeugen bereits getötet wurden, um das Schweigen zu wahren.

Strategischer Ansatz von Europol und Justiz

Um die Sicherheit der Hinweisgeber zu gewährleisten, arbeitet die niederländische Justiz mit strengsten Geheimhaltungsmaßnahmen. Die Identität von Quellen wird vor allen anderen Parteien, einschließlich anderer Polizeiteams und der sierra-leonischen Behörden, geheim gehalten. Die Hoffnung der Ermittler liegt darauf, dass Joseph Leijdekkers sich außerhalb seines Machtzentrums in Sierra Leone bewegt.

Europol und nationale Behörden hoffen, dass die massive Belohnung von 2 Millionen Euro ausreicht, um jemanden zu finden, der verrät, wenn sich der Drogenboss auf Reisen befindet. Da er sich jahrelang vor den Radar der Strafverfolger entziehen konnte, gilt diese neue, aggressive Taktik als letzter großer Versuch, das Netz zuzuziehen. Der Fall bleibt ein komplexes diplomatisches und strafrechtliches Problem, das die Grenzen nationaler Justiz und internationaler politischer Interessen deutlich macht.