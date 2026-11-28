Der Zentralratspräsident Joseph Schuster warnt vor einer Regierungsbeteiligung der AfD und fordert mehr Einheit unter CDU, CSU und SPD zur Bekämpfung des Antisemitismus.

Der Präsident des Zentralrat s der Juden in Deutschland, Joseph Schuster, hat die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung der AfD mit einer deutlichen Warnung versehen. In einem Statement gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland erklärte der Funktionär, dass eine Koalition mit rechtsextremen Kräften als inkompatibel mit dem jüdischen Leben in der Bundesrepublik einzustufen sei. Schuster betonte dabei die Existenz einer ernsthaften Bedrohungssituation, die eine politische Neuausrichtung erforderlich macht.

Politische Inkompatibilität der AfD

Schuster führte aus, dass eine Regierungsbeteiligung von Parteien aus dem rechtsextremen Lager, konkret der AfD, mit jüdischem Leben in Deutschland nur schlecht kompatibel wäre. Diese klare Positionierung zielt darauf ab, potenziellen Koalitionspartnern die Grenzen der Toleranz aufzuzeigen. Der Zentralratspräsident wies darauf hin, dass die politische Landschaft sich durch diese Entwicklungen massiv verändert habe. Er sah darin einen Hauptgrund, warum einige Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft erwägen könnten, das Land zu verlassen.

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Vielfalt der antisemitischen Bedrohungen

Neben der Gefahr von rechts sieht der Zentralratspräsident das Problem als vielschichtig an. Antisemitismus geht laut Schuster nicht nur von Rechtsextremisten aus, sondern ebenfalls von Linksextremisten und Islamisten. Ebenso wurde betont, dass sich dieses Phänomen auch in der Mitte der Gesellschaft manifestiert. Alle diese Entwicklungen bezeichnete Schuster als gleich problematisch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Sicherheit der jüdischen Community. Es gibt keine Entschuldigung oder Relativierung einer dieser Quellen der Hetze.

Dringender Ruf nach politischer Einheit

In einer direkten Ansprache richtete sich Schuster an die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD. Er rief diese explizit zur besseren Zusammenarbeit auf, um extremistischen Parteien den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Fragmentierung der politischen Mitte werde nur genutzt, um populistische Kräfte wie die AfD zu stärken. Schuster forderte die Verantwortlichen auf, ihre inneren Konflikte zu überwinden, um eine gemeinsame Front gegen Extremismus bilden zu können. Nur so könne die Demokratie nachhaltig gestärkt werden.

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Kritik an der politischen Führung

Die Kritik an der aktuellen Regierungsführung war deutlich und mit einer starken metaphorischen Sprache untermauert. Schuster verwies auf die Kapazität des Kanzleramts, das über ausreichend Zimmer verfüge, um interne Differenzen auszutragen. Er mahnte an, man solle sich in ein Zimmer zurückziehen, sich die Köpfe einschlagen und mit einer gemeinsamen Meinung wieder nach außen treten. Diese Forderung nach Entschlossenheit und Kompromissbereitschaft zielte auf die wahrgenommene Blockadehaltung der Koalitionspartner ab. Ein zögerliches Handeln werde der politischen Situation nicht gerecht.

Kontext des 7. Oktober 2023

Die aktuelle politische Zuspitzung wird maßgeblich durch die Ereignisse nach dem 7. Oktober 2023 geprägt. Schuster erinnerte an das Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel, das die Sicherheitslage fundamental verändert hat. Politisch sei die Situation in Deutschland und international nach diesem Datum alles andere als besser geworden. Diese Verschärfung der Lage erfordert von der Politik klare Antworten und keine Ausweichmanöver. Der Zentralratspräsident warnte davor, die Verantwortung zu scheuen, wenn die Dinge kritisch werden.

Zukunft der jüdischen Gemeinschaft

Die Aussage, dass die Situation nicht der richtige Zeitpunkt zum Weglaufen sei, gilt als Appell an die Gemeinschaft und die Politik. Statt vor der Verantwortung auszuweichen, forderte Schuster den aktiven Kampf gegen die Ursachen der Auswanderungsbereitschaft. Dies beinhaltet sowohl den Schutz vor antisemitischen Anschlägen als auch die politische Isolierung rechtsextremer Gruppen. Die Zukunft der jüdischen Institutionen in Deutschland hängt direkt vom politischen Willen zur Eindämmung des Hasses ab. Eine Schwäche der Mitte würde nur weiter rechten Narrativeen Vorschub leisten.