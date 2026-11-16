Joseph Zada bei Panem-Premiere: Vom Rasen-Urlaublick zum Hollywood-Star

Australischer Nachwuchsschauspieler Joseph Zada erregt bei der deutschen Premiere von "Die Tribute von Panem" Aufsehen. Hinter der Hollywood-Karriere verbirgt sich seine Leidenschaft für Natur und den FC Arsenal.

Joseph Zada feiert seinen großen Durchbruch als Hauptdarsteller in der neuen Verfilmung "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping". Bei der deutschen Premiere am 2. November 2025 in Berlin stand der 21-jährige Australier im Rampenlicht, doch sein Blick galt lange nicht der Kamera, sondern dem grün bedruckten Feld des Olympiastadions.

Der in Sydney geborene Schauspieler, der die Rolle des jungen Haymitch Abernathy verkörpert, blickt auf eine intensive Drehzeit zurück, die ihn nicht nur vor die Kamera, sondern auch in das Herzen der deutschen Hauptstadt führte. Während der Dreharbeiten im Sommer 2025 entstand ein Moment, der seine persönliche Verbindung zur Natur und zu seinem Herzenclub, dem FC Arsenal, offenbart.

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Das Stadion-Abenteuer im Olympiastadion

Joseph Zada nutzte die Pause während der Dreharbeiten im Berliner Olympiastadion für einen spontangen Ausbruch. Als er die Gelegenheit sah, stürmte er mitten auf das Spielfeld, obwohl er vorher noch nie zuvor den Rasen eines Fußballplatzes betreten hatte. Er rannte zur Mitte des Stadions und sprintete über den Platz, um für ungefähr zwei Sekunden im Gras zu liegen, ehe ihn Sicherheitskräfte wieder herausschickten.

Der Schauspieler beschrieb das Erlebnis gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als verrückt, insbesondere weil das riesige Stadion komplett leer war. Dies verdeutlicht die einzigartige Atmosphäre, die das Filmteam schuf, während sie die Szenen für den Blockbuster aufnahmen, der ab dem 19. November 2025 in den deutschen Kinos läuft.

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Rolle und Hintergrund der Geschichte

In "Sunrise on the Reaping" übernimmt Joseph Zada die Darstellung von Haymitch Abernathy in jungen Jahren. Er muss bei den 50. Hungerspielen antreten, einem sogenannten zweiten Jubel-Jubiläum, das durch verschärfte Regeln gekennzeichnet ist. Der Film erzählt die Vorgeschichte dieser Figur, die in den ersten vier Filmen von dem 65-jährigen Woody Harrelson verkörpert wurde.

Joseph Zada stammt aus einer profilierten Film- und Fernsehfamilie. Seine Mutter Jessica Brentnall arbeitet als Filmproduzentin, sein Vater Jeremy Cumpston ist Schauspieler und Regisseur. Auch sein älterer Bruder Hal ist als Schauspieler tätig. Für Joseph stellt "Tribute von Panem" den ersten internationalen Film dar und bedeutet zugleich den ersten längeren Aufenthalt fernab seiner australischen Heimat.

Heimweh nach Natur und Bondi Beach

Trotz des Erfolgs in Hollywood vermisst der 21-Jährige den Klang der australischen Vögel, die er jeden Morgen hörte. Er lobt die wunderschönen und verrückten Vogelarten seiner Heimat und gibt zu, dass ihm nach so langer Zeit das Meer fehlt. Manchmal schließt er die Augen und träumt davon, ganz allein am Strand zu sitzen.

Zada wohnt in der Nähe des weltberühmten Bondi Beach in Sydney. Obwohl er frisch in Hollywood ist und Fans ihn bereits bei Events im November 2025 in Los Angeles feiern, bleibt die Verbindung zu Australien sein emotionaler Anker. Seine Karriere nimmt nun einen steilen Aufstieg, während er zwischen den Kulissen der Blockbuster-Produktion seine Wurzeln schätzt.