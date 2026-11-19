Joseph Zada offenbart die psychischen Herausforderungen bei den Dreharbeiten zu Sunrise on the Reaping. Im Interview mit Mckenna Grace und Whitney Peak zur neuen Dystopie.

Joseph Zada blickt im Rahmen eines exklusiven Gesprächs auf die intensive Produktion des Films Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping zurück, der die legendäre Science-Fiction-Reihe fortführt. Der 16-jährige Schauspieler übernimmt die Rolle des Haymitch Abernathy, einer der zentralen Figuren, die 24 Jahre vor der Erzählung von Katniss Everdeen spielt. Die Handlung konzentriert sich auf den 50. Hungerspiele n, auch als zweites Jubel-Jubiläum bekannt, bei dem die Regeln verschärft wurden und 48 Tributäre in eine tödliche Arena geschickt werden.

Emotionale Strapazen auf dem Set

Joseph Zada beschreibt die Dreharbeiten als einen Prozess, der über den gesamten Zeitraum hohe emotionale Anspannung erforderte. Er betont, dass jeder einzelne Drehtag mit einer gewissen Schwere verbunden war. Dennoch empfindet er die intensivsten Szenen rückblickend als befreiend, da sie ihm gestatteten, die angesammelten Gefühle durch Tränen auszudrücken. Die größte technische Schwierigkeit bestand für ihn darin, authentische Angst auf der Kamera zu transportieren, ohne dass der Körper in einen echten Kampf-oder-Flucht-Modus verfällt. Diese permanenteSimulation von Existenzangst zwischen Leben und Tod nannte er extrem anstrengend.

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Nervosität und Angst vor Fehlern

Neben Joseph Zada äußerten auch seine Mitstreiter Mckenna Grace und Whitney Peak Vorbehalte vor dem offiziellen Start der Produktion. Mckenna Grace, die als Maysilee Donner zu sehen ist, gab zu, dass ihre größte Befürchtung darin bestand, die Erwartungen der Fans und des Publikums zu enttäuschen. Die Serie hat für viele Zuschauer seit Jahren einen enormen Stellenwert, was den Druck auf die neue Besetzung erhöhte.

Whitney Peak, die als Leonore Dove die große Liebe Haymitchs spielt, wählte einen humorvollen Ansatz für ihre Ängste. Sie scherzte darüber, dass sie fürchtete, bereits am ersten Tag gefeuert zu werden, beispielsweise weil sie das Akkordeon falsch spielen könnte. Dieser lockere Umgang mit der eigenen Unsicherheit half ihr, den Stress auf dem Set zu bewältigen, während sie sich in die Rolle einer der wenigen Überlebenden des Tributs aus Distrikt 12 hineinversetzte.

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Begegnung mit den Originaldarstellern

Ein besonderes Highlight auf dem Set war die Rückkehr von Woody Harrelson als Haymitch Abernathy aus den Vorgängerfilmen, sowie Auftritte von Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson für einzelne Szenen. Joseph Zada erinnerte sich an den Moment, in dem er die ursprünglichen Darsteller sah und nicht fassen konnte, dass die Begegnung real war. Er erwähnte, dass die Rückkehr der OG-Cast-Mitglieder für ein kurzes, aber intensives Spektakel auf dem Set sorgte.

Bei der Annäherung an die Rolle des Haymitch versuchte Zada, ein sensibles Gleichgewicht zwischen seiner Interpretation und der von Woody Harrelson gefundenen Version zu finden. Er ging behutsam vor und legte besonderen Wert darauf, die Stimme genau zu treffen, um eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der neuen Erzählung zu schlagen. Trotz der Freude über diese Momente blieb die Nervosität hoch, da die Verantwortung für die Fortführung einer so beliebten Franchise enorm ist.

Zukünftige Ausstrahlung des Films

Der Film Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping verspricht düsteres Dystopie-Kino auf höchstem Niveau und gilt als einer der dunkelsten Teile des gesamten Franchise. Fans, die sich zurück in die Welt der Hungerspiele begeben möchten, erhalten bereits im offiziellen Trailer einen ersten Vorgeschmack auf die Geschichte von Haymitch. Die Produktion verbindet die neue Besetzung mit den etablierten Mythos der Serie, um eine emotionale und actionreiche Geschichte über Überleben und Verlust zu erzählen, die ab dem kommenden Jahr die Kinos erreicht.