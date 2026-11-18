Joseph Zada diskutiert die emotionale Intensität und die großen Erwartungen bei der Darstellung des jungen Haymitch Abernathy in 'Sunrise on the Reaping'.

Joseph Zada hat im aktuellen Interview die tiefgreifenden emotionalen und physischen Belastungen bei der Verkörperung des jungen Haymitch Abernathy in dem neuen Prequel-Film 'Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping' offengelegt. Die Handlung spielt exakt 24 Jahre vor der Geschichte von Katniss Everdeen und fokussiert sich auf die 50. Hungerspiele, das zweite Jubiläum. In dieser Edition wurden die Regeln verschärft und insgesamt 48 Tribute, darunter der 16-jährige Haymitch, in eine äußerst tödliche Arena geschickt.

Die emotionale Belastung des Kampfes

Der Hauptdarsteller beschreibt den Drehprozess als extrem fordernd, insbesondere für die Darstellung der einzigartigen Gefühlswelt von Haymitch Abernathy. Zada erklärte, dass jeder einzelne Drehtag emotional hochintensiv war. Er hob hervor, dass die dramatischsten Szenen paradoxerweise fast befreiend wirkten, da sie ihm erlaubt haben, echte Tränen fließen zu lassen. Dennoch blieb der gesamte Prozess eine enorme psychische Anstrengung.

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Zada betonte zudem, dass die größte Schwierigkeit darin bestand, ihm selbst genuine Angst einzuflößen. Der Körper gerät dadurch zwangsläufig in einen instinktiven Kampf-oder-Flucht-Modus, der extrem auslaugend ist. Es erfordert immense Energie, so zu tun, als stünde man permanent zwischen Leben und Tod, um die Authentizität der Szene für das Publikum glaubhaft zu machen.

Ängste und die Rolle des Legends-Casts

Mckenna Grace, die Maysilee Donner spielt, gestand, dass ihre tiefste Angst darin bestand, die Fans, das Publikum und die Community einfach zu enttäuschen. Whitney Peak, die die Rolle der Leonore Dove übernimmt, gab scherzend an, die größte Furcht vor einer sofortigen Entlassung gehabt zu haben. Sie schilderte das hypothetische Szenario, dass sie das Akkordeon am ersten Drehtag falsch spielen könnte, woraufhin die Produzenten sofort nach einem Ersatz suchen würden.

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Neben den jüngeren Schauspieler*innen kehrten auch die ursprünglichen Stars der Reihe für bestimmte Aufnahmen ins Studio zurück. Sowohl Jennifer Lawrence als auch Josh Hutcherson und Woody Harrelson waren für Szenen in 'Sunrise on the Reaping' am Set anwesend. Zada erinnerte sich an das kurze, aber intensive Spektakel, das diese Präsenz auslöste. Er sagte: 'Ich dachte nur: Oh mein Gott, das passiert gerade nicht wirklich. Und dann hieß es aber auch wieder: Und jetzt zurück zur Arbeit.'

Die Balance zwischen zwei Generationen

Eine zentrale Herausforderung für Zada bestand darin, ein empfindliches Gleichgewicht zwischen seiner Interpretation von Haymitch und der ikonischen Version von Woody Harrelson zu finden. Zada gab an, mit großer Vorsicht vorgegangen zu sein. Sein primäres Ziel war es, die Stimme des Charakters sowie seine spezifische Aura exakt zu treffen, ohne die Erwartungshaltung der langjährigen Fanbasis zu verletzen.

Die Rückkehr in das dystopische Universum von Panem war für das gesamte Ensemble mit großen Erwartungen verbunden. Trotz der anfänglichen Nervosität vor dem offiziellen Drehstart konnte die Begeisterung über die gemeinsame Arbeit die professionellen Hürden überwinden. Die Produzenten setzten auf diese Mischung aus neuer Besetzung und bewährten Schauspieler*innen, um die Legende der Hungerspiele weiterzuführen.

Zukünftige Ausstrahlung des Films

Fan*innen, die bereits sehnsüchtig auf den neuen Eintrag in der Serie warten, können sich durch den offiziellen Trailer einen ersten Vorgeschmack auf die Welt von Haymitchs Hungerspielen verschaffen. Die Produktion verspricht eine vertiefte Erkundung der düsteren Atmosphäre von Distrikt 12 und der politischen Machenschaften der Hauptstadt. Der Film wird ab dem kommenden Starttermin in den Kinos verfügbar sein und bietet einen direkten Einblick in die Vergangenheit der legendären Figur.