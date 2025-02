Josh Coppins kehrt in die Motocross-WM zurück und beendet seine Karriere

Der Neuseeländer Josh Coppins ist zurück in der Motocross-Weltmeisterschaft. Coppins nahm an den letzten beiden Grands Prix der Saison teil und überraschte mit Leistungen unter den Top Ten. Coppins beendete seine Karriere nach 15 Jahren in Europa, blickt aber mit Freude auf seine Zeit zurück. Die Erfolgsgeschichte von Josh Coppins: 2007, der Neuseeländer war als haushoher Favorit in die WM gestartet und führte das Gesamtklassement überlegen an, verletzte sich jedoch beim GP in Loket und verlor den Titel an Steve Ramon.

Motorsport -Highlights 2x wöchentlich direkt in Ihren Posteingang. «Ich hatte eigentlich nur bei Michele Rinaldi angefragt, ob er mir ein Motorrad für die Mannschafts-WM zur Verfügung stellen könnte», erklärte Josh Coppins , wie es zu seinem letzten WM-Einsatz kam. «Ein paar Minuten später hatten wir vereinbart, dass ich die letzten beiden MX1-Grands-Prix auf der Werks-Yamaha bestreiten werde.» Dass es Coppins noch kann, bewies er sowohl in Faenza/I als auch in Teutschenthal/D.

In beiden Grands Prix mischte er eine Zeit lang unter den Top-Ten mit, eher er am Ende mit den Tagesrängen 12 und 11 einige hoch bezahlte junge Konkurrenten hinter sich liess. Coppins erlebte sein Hochform im Jahr 2007 nach dem Rücktritt von Stefan Everts. In dieser Saison war der Neuseeländer als haushoher Favorit in die WM gestartet und führte das Gesamtklassement überlegen an. Fünf Rennen vor Ende der Saison verletzte er sich jedoch beim GP in Loket/CZ so unglücklich, dass er einige Rennen aussetzen musste und den Titel an Steve Ramon verlor. Coppins verpasste den WM-Titel, wurde jedoch nach seinem WM-Ausstieg nationaler Meister in Australien und ist Ende des Jahres endgültig zurücktreten. «Es war schön, die alten Freunde in der Motocross-Weltmeisterschaft noch einmal getroffen zu haben», meinte Coppins. «Aber ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung, aufzuhören. Ich bin 15 Jahre lang in Europa, weit weg von zu Hause, Rennen gefahren. Das war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Doch jetzt war es an der Zeit, meine Karriere zu beenden.» Die Formel 1, Königsklasse des Automobilsports, boomt, auch dank nachrückender Fans der Generation Netflix. Aber es zeigen sich erste Wolken am Horizont und dies aus ganz unterschiedlichen Gründen.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Josh Coppins Motocross Weltmeisterschaft Karriereende Formel 1

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stindls Karriere nach der Karriere: 'Das habe ich unterschätzt'Nach 376 Bundesliga- und 57 Zweitliga-Spielen war vor einem halben Jahr Schluss: Lars Stindl beendete seine Karriere. Inzwischen ist er Co-Trainer der deutschen U 20. Eine Aufgabe, die ihm eine Menge gibt.

Weiterlesen »

Jonathan Rea: Motocross ist seine wahre LiebeIn der Superbike-WM räumt Jonathan Rea (Kawasaki) derzeit alles ab und wird sich sehr wahrscheinlich in Jerez zum Weltmeister krönen. Sein grosse Leidenschaft ist aber Motocross.

Weiterlesen »

Coldenhoff sichert sich den Titel Internationaler Deutscher Motocross MeisterGlenn Coldenhoff gewinnt beide Rennläufe beim MX Masters in Lichtenvoorde und sichert sich vorzeitig den Titel Internationaler Deutscher Motocross Meister.

Weiterlesen »

Europäische Motocross-Vorsaison: Wer fährt wo?Die europäische Vorsaison zur Motocross-WM startet am 9. Februar. Insgesamt stehen für die MXGP-Asse fünf hochklassige Events auf dem Programm, um sich auf die erste WM-Station Anfang März in Argentinien vorzubereiten.

Weiterlesen »

2010 Motocross-WM Kalender veröffentlichtDer Kalender für die 2010er Motocross Weltmeisterschaft wurde veröffentlicht. Der Kalender weist einige Änderungen gegenüber früheren Versionen auf, darunter die Streichung des Grand Prix der Türkei und die Verschiebung des Grand Prix von Canelinha nach vorne.

Weiterlesen »

Pro & Contra: Hätte Ronaldo seine Karriere beenden sollen?An Cristiano Ronaldo schieden sich schon immer die Geister, sportlich wie charakterlich. Doch wie steht es um das Karriereende des seit heute 40-Jährigen? Zwei kicker-Reporter haben dazu höchst unterschiedliche Ansichten.

Weiterlesen »