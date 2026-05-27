Josh Jacobs von Green Bay Packers festgenommen: Schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt

Der Running Back der Green Bay Packers, Josh Jacobs, wurde am Dienstag festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe umfassen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Einschüchterung eines Opfers. Jacobs bestreitet die Vorwürfe. NFL und Packers beobachten die Situation.

Der Running Back der Green Bay Packers , Josh Jacobs , steht vor schweren Vorwürfen. Am Dienstag wurde der 26-jährige Footballspieler festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Die Anklage wirft ihm mehrere Vergehen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt vor: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie Einschüchterung eines Opfers. Ausgelöst wurde der Fall durch einen Polizeieinsatz am vergangenen Samstag, dem 23. Mai, um 8:37 Uhr morgens. Beamte der Hobart-Lawrence Police Department wurden zu einem gemeldeten Streit gerufen.

Drei Tage später erfolgte die Verhaftung. Polizeipräsident Michael Renkas kommentierte den Fall knapp: 'Dies ist nach wie vor eine aktive und laufende Untersuchung. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine weiteren Informationen veröffentlicht.

' Die Anwälte von Jacobs meldeten sich noch am selben Tag zu Wort. 'Josh bestreitet die Vorwürfe entschieden. Der Fall befinde sich noch in einem frühen Stadium der Ermittlungen, und es gebe wichtige Beweise, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt seien. Wir bitten um Fairness und Zurückhaltung, während das Justizverfahren seinen Lauf nimmt', hieß es in einer Erklärung.

Die Green Bay Packers reagierten ebenfalls.

'Wir sind uns der Situation rund um Josh Jacobs bewusst. Da es sich um eine laufende rechtliche Angelegenheit handelt, werden wir uns vorerst nicht weiter äußern', teilte der Verein mit. Auch die National Football League (NFL) ist bereits informiert. Ein Sprecher der Liga sagte, man sei sich des Vorgangs bewusst und stehe in Kontakt mit dem Team.

Laut den NFL-Richtlinien zu häuslicher Gewalt droht einem Spieler bei einem erstmaligen Verstoß eine Sperre von mindestens sechs Spielen ohne Bezahlung. Je nach erschwerenden oder mildernden Umständen kann diese Sperre aber nach oben oder unten angepasst werden. Dabei kann die Liga Jacobs unabhängig vom Justizverfahren sperren. In der Vergangenheit wurden bereits Spieler gesperrt, die vor Gericht für unschuldig befunden wurden.

Dies zeigt die Null-Toleranz-Politik der NFL in Fällen von häuslicher Gewalt. Josh Jacobs, der 2019 in der ersten Runde des NFL-Drafts von den Oakland Raiders ausgewählt wurde, wechselte 2023 zu den Green Bay Packers. In seiner Karriere erlief er über 5.000 Yards und erzielte 40 Touchdowns. Er galt als einer der vielversprechendsten Running Backs der Liga.

Die Vorwürfe kommen überraschend für Fans und Teamkollegen. Jacobs hatte bisher keinen negativen Eintrag in seinem polizeilichen Führungszeugnis. Die Packers stehen nun vor der Herausforderung, die Position des Running Backs zu besetzen, sollte Jacobs gesperrt werden. Ersatzspieler wie AJ Dillon oder Aaron Jones könnten mehr Verantwortung übernehmen.

Die Saison der Packers beginnt im September, und es bleibt abzuwarten, ob Jacobs rechtzeitig freigelassen wird oder ob die NFL bereits vorher eine Sperre verhängt. Die Ermittlungen laufen, und die Staatsanwaltschaft wird über eine Anklageerhebung entscheiden. Jacobs' Anwälte haben angekündigt, alles zu tun, um die Unschuld ihres Mandanten zu beweisen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Vorwürfe haltbar sind.

Die NFL hat in den letzten Jahren ihre Richtlinien zu häuslicher Gewalt verschärft, nachdem mehrere Fälle von Spielern wie Ray Rice oder Kareem Hunt für Aufsehen gesorgt hatten. Die Liga betont, dass sie solche Vorfälle sehr ernst nehme und unabhängig von gerichtlichen Entscheidungen handeln könne. Für die Green Bay Packers ist dies ein schwerer Schlag, da sie auf Jacobs als Schlüsselspieler in der Offensive gesetzt hatten.

Trainer Matt LaFleur äußerte sich noch nicht öffentlich, wird aber voraussichtlich in den nächsten Tagen Stellung nehmen. Die Fans zeigen sich in sozialen Medien gespalten: Einige fordern eine sofortige Suspendierung, andere plädieren für die Unschuldsvermutung. Der Fall erinnert an ähnliche Vorfälle in der NFL, die oft zu langen Rechtsstreitigkeiten führten. Die Saison 2024 steht vor der Tür, und die Packers müssen schnell handeln, um die Mannschaft zu stabilisieren.

Sollte Jacobs tatsächlich gesperrt werden, müsste das Team in den Free Agency oder im Draft nach Ersatz suchen. Derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Packers Jacobs vor einer endgültigen Entscheidung fallen lassen würden. Die Verhandlungen über seinen Vertrag, der noch läuft, könnten durch die Vorwürfe beeinflusst werden. Experten gehen davon aus, dass die NFL innerhalb weniger Wochen eine Entscheidung treffen wird, sobald die ersten Ermittlungsergebnisse vorliegen.

Bis dahin bleibt Josh Jacobs in Untersuchungshaft. Die nächste Anhörung ist für nächste Woche angesetzt. Die Rechtsvertreter hoffen auf eine Freilassung gegen Kaution, aber die Staatsanwaltschaft könnte auf Haft bestehen. Der Fall ist komplex und könnte sich über Monate hinziehen.

Für Jacobs bedeutet dies eine ungewisse Zukunft, sowohl sportlich als auch persönlich. Seine Karriere steht auf dem Spiel, und die NFL könnte ein Exempel statuieren. Die Öffentlichkeit wird den Fall genau verfolgen. Die Green Bay Packers müssen sich auf alle Szenarien vorbereiten





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