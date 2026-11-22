Nach Ausfall von Carson Beck übernimmt der 40-jährige Josh Johnson das Quarterrback-Amt bei den Arizona Cardinals. Ein historischer Start gegen Kansas City.

Die Arizona Cardinals stellen für das am Sonntag stattfindende Spiel gegen die Kansas City Chiefs eine besondere Entscheidung auf dem Feld vor: Mit 40 Jahren startet Josh Johnson als Quarterback. Dieser Wechsel ist die direkte Folge der Rückenverletzung des ursprünglich vorgesehenen Starting-Quarterbacks Carson Beck. Beck konnte am Freitag nicht am Training teilnehmen und wurde von der Mannschaft offiziell für die Partie ausgeschlossen, wodurch Johnson die Chance auf eine wichtige Rolle in der National Football League erhielt.

Unübliche Situation im Quarterback-Raum

Dieser Einsatz markiert für die Franchise aus Arizona bereits den vierten Wechsel der Position an diesem Spieljahr. Ursprünglich hatte Jacoby Brissett die Rolle des Nummer-eins-Quarterbacks inne, wurde jedoch später durch Gardner Minshew ersetzt. Minshew wiederum musste nach einer Trade zu den Baltimore Ravens aufgrund einer Ellbogenverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden, was die Kette der aktuellen Personalentscheidungen auslöste.

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Carson Beck, der als Rookie seine Chance auf eine Starting-Position erhalten hatte, musste nun aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden pausieren. Die aktuelle Konstellation zwingt das Trainerteam, auf einen erfahrenen Routinier zurückzugreifen, der trotz seines Alters von über vier Jahrzehnten noch über die notwendige physische und mentale Kapazität verfügt, um auf professionellem Niveau zu spielen und das Team zu führen.

Josh Johnsons langer Weg zur NFL

Josh Johnsons Weg zu den Cardinals war alles andere als linear und spiegelt die Instabilität wider, die viele Spieler in der NFL erfahren. Der 40-Jährige wurde erst nach der Verletzung von Gardner Minshew vom Practice Squad der Cincinnati Bengals verpflichtet. Für Johnson stellt der aktuelle Vertrag seine 15. Station in der Liga dar, was seine Langlebigkeit im harten Umfeld der NFL unterstreicht.

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Trotz dieser gewaltigen Reise durch die Liga konnte der Quarterback in seiner 16-jährigen Karriere bisher erst elf Starts als Starting-Quarterback verbuchen. Diese statistische Tatsache zeigt, dass seine aktuelle Chance trotz des Alters ein seltenes Ereignis ist. Johnson muss sich nun beweisen, um in einer Liga zu bestehen, die oft von jungen Talenten dominiert wird und in der Verletzungen schnell zu tiefgreifenden Personalwechseln führen.

Historischer Status bei den Cardinals

Mit seinem Start am Sonntag schreibt Josh Johnson ein kleines Stück Geschichte für die Arizona Cardinals. Im Alter von 40 Jahren und 191 Tagen wird er der zweitälteste Nicht-Special-Teams-Spieler, der jemals für das Team in einer NFL-Partie zum Einsatz kommt. Diese historische Einordnung hebt die Bedeutung des Moments für den Routinier und die Organisation hervor, da solche Starts in der modernen Liga äußerst selten sind.

Nur eine Football-Legende übertraf dieses Alter bei einem Einsatz für die Franchise: Jim Thorpe startete mit 41 Jahren und 185 Tagen in einem Spiel. Dieser Vergleich verdeutlicht, wie außergewöhnlich Johnsons Situation ist. Er steht nun kurz vor dem zweiten Platz in der Altersstatistik aller Nicht-Special-Teams-Spieler der Vereinsgeschichte, was sein Karriereziel und sein persönliches Erbe definiert.

Vertrauen durch frühe Zusammenarbeit

Headcoach Mike LaFleur ist Josh Johnson nicht als unbekannter Spieler. Die beiden arbeiteten bereits im Jahr 2021 bei den New York Jets zusammen, als LaFleur dort als Offensive Coordinator fungierte. Diese gemeinsame Vergangenheit schafft eine fundamentale Vertrauensbasis, die in der aktuellen Krisensituation der Cardinals entscheidend ist. LaFleur kennt die Fähigkeiten Johnsons aus erster Hand und muss sich nicht in unbekannte Terrain wagen.

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Mike LaFleur betont insbesondere die Bedeutung von Johnson im Quarterback-Raum, seine Energie und seine immense Erfahrung. Ein entscheidender Faktor für die Entscheidung war jedoch die klare Aussage des Trainers: Johnson könne den Ball noch immer richtig werfen. Diese Bestätigung der physischen Leistungsfähigkeit ist für einen Spieler in diesem Alter von enormer Wichtigkeit und zeigt, dass die Entscheidung auf taktischen und kompetenzbasierten Überlegungen beruht, nicht nur auf Notwendigkeit.