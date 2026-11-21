Laut einem Bericht von Matthew Belloni zweifelte Josh O'Connor früh an einer James-Bond-Rolle. Nach einem Screen-Test setzte sich schließlich Robert Pattinson im Casting durch.

Der Schauspieler Josh O'Connor soll ursprünglich der Favorit von Regisseur Denis Villeneuve für die Rolle des James Bond gewesen sein. Laut einem Bericht von Matthew Belloni im Branchennewsletter 'What I'm Hearing' des Mediums Puck hat O'Connor die Rolle jedoch selbst auf Distanz gehalten.

Zwischenzeitlich soll O'Connor sogar als Top-Kandidat für den neuen 007-Film gegolten haben. Am Ende setzte sich im Casting jedoch Robert Pattinson gegen die übrigen Bewerber durch.

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Warum Josh O'Connor an der Bond-Rolle zweifelte

Josh O'Connor hatte laut Belloni von Beginn an Bedenken, was die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte betrifft. Im Fokus standen vor allem die enorme öffentliche Aufmerksamkeit, der Druck und die Verpflichtungen, die mit dieser Figur einhergehen.

Belloni zufolge zögerte O'Connor mehrfach, ob er überhaupt am Casting teilnehmen sollte. Die Unsicherheit zog sich also durch den gesamten Auswahlprozess und war kein einmaliger Moment.

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Schließlich absolvierte O'Connor dann doch einen Screen-Test. Damit war der Weg für die anderen Kandidaten frei, und der Schauspieler schied aus dem Rennen um die Hauptrolle aus.

Robert Pattinson setzt sich im Bond-Casting durch

Robert Pattinson wurde im Casting letztlich als Darsteller ausgewählt, der die Rolle des James Bond übernehmen soll. Damit endete die Phase, in der Josh O'Connor als möglicher Favorit galt.

Der Autor des Artikels beschreibt O'Connor persönlich als einen der unterschätztesten Schauspieler unserer Zeit. Seiner Ansicht nach liegt das vermutlich daran, dass O'Connor nicht besonders häufig in den größten Mainstream-Produktionen zu sehen ist.

Als bekannte Arbeiten nennt der Text die Netflix-Serie 'The Crown', die als eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes gilt. Außerdem war O'Connor Teil des Franchises 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' und wurde mit 'Challengers' zu einem regelrechten Internet-Hype.

Der Autor verweist zudem auf kleinere Indie-Dramen wie 'La Chimera', 'The History of Sound' und 'The Mastermind', in denen sich O'Connors Schauspielkunst laut seiner Einschätzung am stärksten zeige. Auch Paul Mescal wird in diesem Zusammenhang erwähnt, dessen Leistung in 'Gladiator II' der Autor deutlich schwächer bewertet als in 'Aftersun' und 'All of Us Strangers'.

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Robert Pattinson sieht der Autor persönlich lieber in eigenwilligeren Rollen wie 'Das Drama' und 'Primetime'. Gleichzeitig reiht sich die Rolle des James Bond bei Pattinson in eine Reihe großer Franchises ein, zu denen auch 'Harry Potter', 'Twilight', 'The Batman' und 'Dune' gehören.

Kinostart des neuen Bond-Films ungewiss

Ein offizieller Kinostart des neuen Bond-Films steht derzeit noch nicht fest. Ein Kinostart im Jahr 2027 gilt jedoch als eher unwahrscheinlich.

Wann genau der Film in die Kinos kommt, ist aktuell nicht bekannt. Auch zur weiteren Besetzung und den Produktionsdetails liegen bislang keine bestätigten Angaben vor.

Offen bleibt ebenfalls, welche Projekte Josh O'Connor als Nächstes übernimmt. Sollte der Bericht zutreffen und O'Connors Bauchgefühl ihn tatsächlich von der Rolle des 007 abgeraten haben, könnte sich seine Entscheidung im Nachhinein als richtig erweisen.