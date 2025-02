Josh Spielt nach seinen Regeln bei „Are You The One?“

In Folge vier von „Are You The One?“ zeigt Josh, dass er seine eigenen Regeln hat und sich nicht unbedingt auf das gemeinsame Ziel konzentriert. Er spielte die Challenge „Mansplain(r)ing“ mit Nadja, zeigte aber wenig Einsatz. Die Duos aus Levin und Camelia sowie Joanna und Danish lösten die Aufgabe am schnellsten und gingen auf ein gemeinsames Date. Ob Josh und Nadja ein Perfect Match sind, bleibt abzuwarten.

Bei der Reality-Show „ Are You The One? “ steht das primäre Ziel darin, dass alle Teilnehmer als Team zusammenarbeiten und insbesondere bei den Spielen ein gemeinsames Ziel verfolgen. In Folge vier zeigte sich Josh jedoch eher an sich selbst orientiert und spielte nach seinen eigenen Regeln. Für die Challenge „Mansplain(r)ing“ verbündete er sich mit Nadja , seiner Mitstreiterin.

Bei den anderen Kandidaten erwachte die Hoffnung, dass das Duo gewinnen würde und anschließend auf ein gemeinsames Date gehen könnte. Ein solches Date könnte Josh und Nadja in die Match Box führen, wo sie herausfinden können, ob sie ein Perfect Match sind. Doch Josh gab nach Ende des Spiels zu, dass er absichtlich wenig Einsatz gezeigt hatte. „Ich war ja schon in der Match Box und ja ... Ich möchte nicht jetzt sofort noch einmal hineingehen“, erklärte der 28-Jährige im Einzelinterview. Ähnlich hatte er sich auch schon bei seinem ersten Date mit Kandidatin Anna geäußert: „Mein Plan: erste Woche genießen, zweite Woche Business, dritte Woche Perfect Match finden.“Letztendlich lösten die Duos aus Levin und Camelia sowie Joanna und Danish die Aufgabe am schnellsten und gingen nun auf das Date. Diese Kombinationen erscheinen in den Augen einiger Mitstreiter jedoch wenig sinnvoll. Doch letztendlich ist so gut wie jedes Match-Box Ergebnis eine Erkenntnis, da es Kombinationen ausschließen kann. Am Ende der Show gewinnen die Singles allerdings nur, wenn alle zehn Perfect Matches gefunden werden – nur dann ist die Gruppe insgesamt – im Bestfall – um 200.000 Euro reicher. Es kann aber auch anders laufen: Die Kandidaten können auch Geld verlieren. Dies geschieht, wenn bei einer der berühmten Matching Nights kein Paar zueinander findet, das als Perfect Match bestimmt ist. Dann ist die Rede von einem Blackout und die Gruppe verliert mit einem Mal ganze 50.000 Euro. Bisher war das in der sechsten Staffel aber noch nicht der Fall: Unter den zehn von den Ladys nach Gefühl gewählten Duos, versteckten sich zwei Perfect Matches. Welche das waren, ist bisher unbekannt und gilt es, mit der Zeit herauszufinden





