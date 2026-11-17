16-jähriger Torhüter Joshua Amthor trainiert mit der ersten Mannschaft von Bayer Leverkusen. Der talentierte Keeper aus der U17 nutzt die Länderspielpause für wichtige Einsätze.

Der sechzehnjährige Torhüter Joshua Amthor hat in der aktuellen Länderspielpause die einzigartige Gelegenheit genutzt, im Aufstellungsplan von Bayer Leverkusen mitzuwirken. Während viele Profispieler auf Auslandsreisen sind, nutzen junge Talente diese Phase oft, um sich dem Trainerteam vorzustellen. Amthor stand in den vergangenen Tagen nicht nur als Ersatzkeeper zur Verfügung, sondern absolvierte das Training direkt mit der ersten Herrenmannschaft im Stadion in Leverkusen. Diese Erfahrung gilt für Jugendliche seines Alters als außerordentlich seltene Fördermaßnahme, die das Vertrauen der Verantwortlichen in seine technische Reife unterstreicht.

Ausgleich bei Personalausfällen im Tor

Die Anwesenheit von Joshua Amthor im Profikader war keine bloße Formsache, sondern resultierte aus konkreten personellen Engpässen bei den etablierten Torhütern. Der erfahrene Kapitän Janis Blaswich, der dreißigfünf Jahre alte Stammtorwart, sowie der dritthöchste Goalkeeper Niklas Lomb, der dreiunddreißig Jahre alt ist, standen nicht zur Verfügung. Zudem befand sich der etablierte Leistungsträger Mark Flekken, der dreiunddreißig Jahre zählt, im Einsatz für die niederländische Nationalmannschaft. Auch der zweite Nachwuchshüter Simeon Rapsch, der achtzehn Jahre alt ist, war für den Deutschen Fußball-Bund beim Nachwuchs eingesetzt, was die Tür für Amthor öffnete.

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Experten loben Reflexe und Zweikämpfe

Bayer Leverkusen hat Joshua Amthor als großes Talent mit besonderem Potenzial identifiziert und fördert ihn daher systematisch. Der junge Keeper besitzt blitzschnelle Reflexe, die ihm in kritischen Momenten den notwendigen Vorsprung verschaffen. Besonders hervorzuheben ist seine Stärke im direkten Zweikampf, eine Eigenschaft, die für moderne Torhüter unverzichtbar ist. Darüber hinaus verfügt Amthor über eine beachtliche Körpergröße von ein neunundneunzig Metern, was ihm eine gute Reichweite verschafft, während er gleichzeitig beidfüßig agiert und diese Fähigkeit konsequent im Spielaufbau nutzt.

Langer Weg zur U17-Position

Die Entwicklung von Joshua Amthor zu einem der führenden Torhüter in der U17 von Bayer Leverkusen war ein schrittloser Prozess. Der Original-Club in Frankfurt und später Darmstadt 98 bildeten ihn aus, bevor er in der vergangenen Saison mit nur vierzehn Jahren den Wechsel zu den Werkselfen vollzog. In seiner ersten Spielzeit absolvierte er lediglich ein einziges Pflichtspiel für die Jugendmannschaft, was zeigt, dass die Konkurrenzsituation hoch war. In der aktuellen Saison hat er sich jedoch als unangefochtene Nummer eins etabliert und stand in zehn von elf möglichen Spielen zwischen den Pfosten, was seine Konstanz beweist.

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Trainer setzt auf mentale Stärke

Carles Martinez, der vierundvierzigjährige Cheftrainer von Bayer Leverkusen, ist bekannt für seine Bereitschaft, junge Talente früh in den Fokus zu rücken. Martinez schätzt die Qualität von Joshua Amthor und hat ihn bereits in der vergangenen Länderspielpause beim ersten Training mit den Profis applaudiert bekommen. Diese Geste fand am ersten Oktober statt, dem sechzehnten Geburtstag des Torhüters, und markierte seine Premiere bei der ersten Mannschaft. Martinez nutzt solche Momente gezielt, um die Spieler psychologisch abzuholen und sie in das Teamgefühl zu integrieren.

Verpflichtung bis 2028 im Visier

Joshua Amthor hat bei Bayer Leverkusen einen festen Vertragsabschluss bis zum Jahr 2028, was die langfristige Planung des Vereins mit diesem Talent unterstreicht. Er trainiert bereits regelmäßig mit der U19 und strebt nun den endgültigen Sprung in die nächste Jugendmannschaft an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert er nicht nur in technisches Training, sondern arbeitet auch mit einem privaten Mentaltrainer zusammen. Seine disziplinierte Herangehensweise und die klare Zielsetzung zeigen, dass er bereit ist, den nächsten karrieretechnischen Schritt zu gehen.