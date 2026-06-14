Joshua Brenet: Vom Hoffenheimer Fehlstart zum Curaçao‑Stürmer - ein wechselvolles Comeback

Der frühere Hoffenheim‑Abwehrspieler Joshua Brenet kämpfte nach juristischen Problemen und mehrfachen Vereinswechseln einen steinigen Weg zurück in die internationale Szene, bevor er im Juni 2024 für Curaçao debütierte und sogar ein WM‑Qualitätstor erzielte.

Der bislang wenig beachtete Bereich der Spieleraufgebote bleibt in Deutschland fast unbekannt, doch ein Fall ragt aus der Sicht des deutschen Nationalteamtrainers Julian Nagelsmann besonders hervor: der 32‑jährige Rechtsverteidiger Joshua Brenet .

Die Verbindung zwischen Nagelsmann und Brenet reicht zurück zu einer turbulenten gemeinsamen Zeit in der TSG 1899 Hoffenheim. Im Sommer 2018 wechselte der Niederländer von PSV Eindhoven zu Hoffenheim für eine Ablösesumme von rund drei‑komma‑fünf Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt leitete Nagelsmann das Team, das gerade erst in die Bundesliga aufgestiegen war. Brenet kam als dreifacher Meister der Eredivisie und bereits erfahrener Nationalspieler nach Deutschland.

Doch nur wenige Wochen nach seiner Ankunft geriet er bereits in Schwierigkeiten: In einer wichtigen Videokonferenz vor dem ersten Champions‑League‑Auftritt gegen den ukrainischen Klub Schachtar Donezk fehlte er unentschuldigt. Nagelsmann reagierte entschieden, sperrte den Neuzugang vom ersten Training aus und setzte ihn zunächst vom Kader ab.



Obwohl Brenet später eine zweite Chance erhielt, gelang es ihm nie, sich sportlich in der ersten Mannschaft zu etablieren.

Unter Nagelsmanns Führung sowie unter dessen Nachfolgern blieb sein Einsatz begrenzt, und er konnte sich nie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Abwehr entwickeln. Erst unter Trainer Sebastian Hoeneß wurde er sogar in die zweite Mannschaft degradiert, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass seine Leistungen nicht den Erwartungen entsprachen. Im Jahr 2022 kam es schließlich zum endgültigen Abschied von Hoffenheim. Doch damit waren Brenets Schwierigkeiten noch lange nicht beendet.

Nachdem er nach Deutschland zurückgekehrt war, fand er sich erneut im Konflikt mit dem Gesetz wieder. Im Januar 2023 wurde er innerhalb von nur zwei Wochen zweimal ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer erwischt - ein Dokument, das er bereits 2020 nach einer Alkoholfahrt verloren hatte. Bereits zuvor war er wegen eines Angriffs auf seine Freundin verurteilt worden und erhielt Geldstrafe, Sozialstunden und Bewährungsauflagen.

Die Vielzahl der Vergehen führte schließlich dazu, dass ein Gericht eine einmonatige Haftstrafe verhängte, die nach einer Berufung in zusätzliche Sozialstunden umgewandelt wurde.



Die Konsequenzen für seine berufliche Laufbahn waren gravierend. Der niederländische Klub FC Twente löste den Vertrag mit ihm auf, woraufhin Brenet über verschiedene Stationen in Katar, Schottland und der Türkei wanderte - häufig unterbrochen von längeren Phasen ohne Verein.

Trotz dieser Rückschläge gelang ihm schließlich der Aufstieg auf die größte Fußballbühne: Im Juni 2024 erhielt er die Möglichkeit, für die Nationalmannschaft von Curaçao zu spielen, das Land seiner Eltern, dank einer speziellen FIFA‑Genehmigung für den Verbandswechsel. In der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, in einem Freundschaftsspiel gegen Aruba, das Curaçao mit 4:0 gewann, stand Brenet in der Startelf und erzielte sogar ein Tor.

Nun könnte er sogar gegen Deutschland zum Einsatz kommen, wenn das Team von Nagelsmann in den kommenden Turnieren auf ihn trifft. Die Geschichte von Joshua Brenet ist ein eindringliches Beispiel dafür, wie sportliche Talente durch persönliche Fehltritte und rechtliche Probleme gefährdet werden können, aber gleichzeitig auch zeigen, dass ein Neuanfang und die Chance auf internationale Anerkennung trotz aller Hindernisse möglich sind





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