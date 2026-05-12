Joshua Kimmich (31) supports children with "Glaub an Dich Stiftung"

Joshua Kimmich, a German professional footballer and captain of the German national team, is actively involved in his foundation work. He organized a third Leichtathletikfest, an event for children, in the Munich Dante Stadium. He challenged 350 students from classes 3 to 6 in sports activities, such as sprinting, throwing, jumping, and racing mini cars. The event was held in memory of his friend Tim Lobinger, who passed away in February 2023.

Joshua Kimmich (31) ist auch bei seiner Stiftungsarbeit mit vollem Einsatz und Ehrgeiz dabei! Als BILD am Montag beim dritten Leichtathletikfest seiner "Glaub an Dich Stiftung" im Münchner Dante-Stadion dabei ist, liefert sich der -Star am eigentlich trainingsfreien Tag immer wieder sportliche Duelle mit den 350 Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 3 bis 6.

Foto: Mattel 2026Zur Aktion seiner Stiftung, die er 2021 mit seiner Ehefrau Lina (34) gegründet hatte, sagt der DFB-Kapitän: "Wir möchten den Kindern mitteilen, dass sie eine Perspektive haben. Durch den Glauben an sich selbst können sie ihren eigenen Weg gehen und alles schaffen, was sie sich vornehmen. Und in diesem Glauben möchten wir sie bestärken. Der Zugang zu Sport und Bewegung ist hier ein sehr wichtiger Baustein.

"Foto: Mattel 2026 Kimmich sprintet mit, er lacht, klatscht mit den Kids ab, nimmt sie in den Arm und feuert sie bei den zehn Stationen an – beim Sprint, Weitwurf, Weitsprung oder auch beim Wettrennen der Mini-Autos durch die Loopings von "Hot Wheels". Der Spielzeughersteller Mattel spendete 150.000 Euro an die Stiftung und ist wie die Stadtwerke München Unterstützer der Aktion.

Foto: Mattel 2026Das Leichtathletikfest ist für den Nationalspieler und eine besondere Herzensangelegenheit, da es auch an ihren im Februar 2023 an Krebs verstorbenen Freund und Stabhochspringer Tim Lobinger (†50) erinnert. Joshua und Lina sind seit 2021 mit Herzblut dabei, organisieren Besuche in Kinderschutzhäusern, auch Fußball-Cups, Schwimmkurse oder Ausflüge ins Legoland oder den Circus Krone – sie erreichen mit ihren Projekten über 1000 Kinder, wollen damit vor allem Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen fördern!

Waren richtig gute Freunde bis zum Tod des Stabhochsprung-Weltmeisters: Tim Lobinger (†50) und Champions-League-Sieger Joshua Kimmich (31/r. ). Lina Kimmich: "Nicht jedes Kind hat die gleichen Startbedingungen, aber das gleiche Potenzial. Manche brauchen mehr Mut und Widerstandsfähigkeit auf dem Weg als andere.

Beides möchten wir ihnen mitgeben und freuen uns sehr, mit Hot Wheels einen Partner an unserer Seite zu haben, der diese Haltung teilt und sich gemeinsam mit uns dafür einsetzt, Kinder nachhaltig zu fördern.





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