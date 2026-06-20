Joshua Kimmich: "Aberglaube spielt keine Rolle", "Elfenbeinküste wird es schwerer als Curacao", "Gute Laune vor WM-Spiel

Joshua Kimmich, Mittelfeldspieler des FC Bayern und deutscher Nationalspieler, spricht über seine Einstellung und die Herausforderungen des Spiels gegen die Elfenbeinküste in der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

"Nein, überhaupt nicht. Also dadurch, dass auch die Anstoßzeiten immer verschieden sind, kann man eh nicht immer das Gleiche machen. Dementsprechend bin ich da nicht so abergläubisch.

" "Also ich glaube schon an eine gute Vorbereitung, aber mit welchem Bein ich jetzt aufstehe, ist mir relativ egal. " "Gute Laune vor dem wichtigen WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste. Die Rechnung ist einfach: Gewinnt Deutschland, stehen wir sicher in der K.o. -Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Gegen den heutigen Gegner wird es aber deutlich schwerer als noch beim Auftakt gegen Curacao (7:1). Kimmich analysiert die Stärken der Elfenbeinküste: "Eine Mannschaft, die sehr, sehr gut im Umschalten ist, die natürlich speziell auf den Außen sehr, sehr gute Einzelspieler hat, die dann ein gutes Dribbling und eine gute Schnelligkeit haben. Trotzdem glaube ich, dass wir unsere Stärken nicht vergessen dürfen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir auch mit unseren Stärken ihnen sehr wehtun können.





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