Joshua Kimmich analysiert die Probleme der deutschen Nationalmannschaft bei früheren Turnieren und zeigt sich selbstkritisch

Im DFB-Trainingslager spricht Kapitän Joshua Kimmich offen über die enttäuschenden Turnierleistungen der vergangenen Jahre. Er hebt einen entscheidenden Mentalitätsunterschied zum aktuellen Team hervor und fordert weniger Reden, mehr Taten für die anstehende WM. Dennoch ordnet er Deutschland international hinter Top-Nationen ein, bleibt aber zuversichtlich.

Joshua Kimmich (31) hat im DFB -Trainingslager in Herzogenaurach offen über die Probleme vergangener Turniere gesprochen. Auf die Frage, worin er den Unterschied zwischen dem aktuellen Team und früheren DFB -Mannschaften sehe, fiel seine Antwort bemerkenswert ehrlich aus.

"Ich habe das Gefühl, dass jeder bei uns im Kader weiß, was wir können, was wir nicht können und was jeder einbringen muss, damit es erfolgreich werden wird", erklärte Kimmich. Dann wurde der Bayern-Star noch deutlicher.

"Das ist auf jeden Fall ein großes Plus zu den WMs davor. Da haben wir immer das Gefühl gehabt, dass wir besser sind, als wir es eigentlich sind.

" Vor allem die vergangenen großen Turniere verliefen für Deutschland enttäuschend. Sowohl 2018 in Russland als auch 2022 in Katar war bereits in der Gruppenphase Schluss. Bei der Heim-EM 2024 scheiterte die DFB-Elf im Viertelfinale an Spanien. Kimmich sprach dabei vor allem die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität an.

"Da haben wir immer viel über Potenzial gesprochen, haben es aber nicht auf den Platz gekriegt. "Für die kommende WM wünscht sich Kimmich deshalb einen anderen Ansatz. "Ich glaube, jetzt sollten wir einfach ein bisschen weniger darüber sprechen, ein bisschen mehr machen. Und dann können wir auch ein paar Spiele gewinnen.

" Trotz der selbstkritischen Worte traut der DFB-Kapitän der Mannschaft bei der WM einiges zu. Gleichzeitig ordnete er Deutschland im internationalen Vergleich aber bewusst hinter Nationen wie Spanien, Frankreich und Portugal ein.

"Wichtig ist, dass wir ein Mindset haben, dass wir wissen, dass wir jeden schlagen können", sagte Kimmich. "Und das können wir definitiv. " Vor dem WM-Start stehen für die Nationalmannschaft zunächst noch die beiden Testspiele gegen Finnland und USA an





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