Joshua Kimmich äußert sich zu Torwartdiskussion und persönlichenWM-Erinnerungen

Joshua Kimmich spricht auf der Pressekonferenz über die Torwartwahl der Nationalmannschaft, seine emotionale Nominierung und die Bedeutung von Kai Havertz.

Auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach nahm Joshua Kimmich am Freitagmittag Stellung zu verschiedenen Themen. Der 31-jährige Bayern-Star sprach über die Torwartdiskussion um Manuel Neuer und Oliver Baumann und erinnerte sich an persönliche Kindheitsmomente.

Als er auf ein Nominierungsvideo angesprochen wurde, in dem seine Frau Lina, Bundestrainer Julian Nagelsmann und ein Kindheitsfreund direkte Worte an ihn gerichtet hatten, erklärte Kimmich mit einem Lächeln: Das ist mein erster und längster Freund aus meinem Heimatdorf. Wir erinnern uns noch viel daran, wie wir als Kinder aufgewachsen sind. Wir haben früher die WM nachgespielt und im eigenen Garten die Hymne gesungen. Irgendwann steht man da selbst und darf als Kapitän zur WM reisen.

Das ist eine ganz große Ehre für mich. Die Videos waren besonders, weil einem vor Augen geführt wurde, wie besonders es ist, für sein Land eine WM bestreiten zu dürfen. Zur bevorstehenden Weltmeisterschaft in Amerika bestätigte Kimmich, dass Manuel Neuer als Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft nominiert wurde, während Oliver Baumann als Ersatzmann fungiert. Kimmich betonte: Rein sportlich darf es diese Diskussion nicht geben, weil wir als Deutschland die besten Spieler dabei haben wollen.

Manu ist der beste Torhüter aller Zeiten und immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Für mich ist die Diskussion zu negativ behaftet, weil wir kein Problem auf der Torhüter-Position haben. Interessanterweise wurde Kimmich vom Trainerteam nicht vorab zu einem möglichen Neuer-Comeback befragt. Er sagte: Der Trainer macht ja den Kader.

Ich habe es dann irgendwann erfahren. Am Samstagabend steht für die DFB-Spieler ein besonderes Ereignis an: Das Champions League Finale zwischen dem FC Arsenal mit Kai Havertz und Paris Saint-Germain wird gemeinsam verfolgt. Kimmich äußerte sich zu Havertz: Ich hoffe, dass er mit einem Erfolgserlebnis hierherkommt und den Titel mitbringt. Für uns ist Kai einextrem wichtiger Spieler, der in Deutschland die letzten Jahre unterschätzt war.

Während der Euro wurde viel über Flo Wirtz und Jamal Musiala gesprochen. Kai war auch sehr wichtig für uns und wird das auch in diesem Turnier. Die Mannschaftskollegen drücken Havertz von Deutschland aus die Daumen und hoffen auf einen positiven Impuls für das anstehende Turnier





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