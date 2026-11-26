Joshua Kimmich verrät, dass die Mannschaft über Musialas neurologische Dysfunktion wusste. Die interne Vorbereitung rettete den Star in kritischen Momenten während der Klub-WM.

Joshua Kimmich hat offiziell bestätigt, dass die Mannschaft des FC Bayern München bereits im Juni 2025 über die neurologische Risikolage von Jamal Musiala informiert war. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters gab nach der Champions-League-Niederlage in Lille Einblicke in die internen Abläufe, die im Juni 2025 während der Klub-WM gegen Boca Juniors entscheidend waren. Kimmich verriet, dass Musiala die Mitspieler frühzeitig eingeweiht hatte, um im Falle einer Bewusstseinsstörung korrekt reagieren zu können.

Medizinische Vorbereitung im Juni 2025

Die Details um die Vorfälle während der Klub-WM am 21. Juni 2025 gegen den argentinischen Verein Boca Juniors (2:1) wurden nun durch Kimmichs Aussagen klarer. Musiala wurde in der 56. Minute eingewechselt und musste bereits 25 Minuten später das Feld verlassen. Offiziell hieß es seinerzeit, Wadenprobleme seien der Auslöser gewesen. Tatsächlich zeigte Musiala jedoch eine auffällige Abwesenheit auf dem Platz, ohne in Ohnmacht zu fallen. Kimmich eilte sofort herbei, hielt den Kopf des Offensivstars und deutete auf die Wade. Die Ärzte überprüften die Waden nicht, doch das Team verhielt sich routiniert, als wäre man über die genaue Ursache informiert.

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Interne Kommunikation im Kader

Kimmich erklärte, dass Musiala das Thema mit einigen Spielern besprochen habe, um im Ernstfall Sicherheit zu gewährleisten. Der Austausch mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern diente dazu, ein optimales Reaktionsmuster zu etablieren. Ziel war es, Gefährdungen für Musiala auszuschließen. Kimmich handelte im Juni 2025 exakt nach diesen Anweisungen, was seine schnelle und gezielte Reaktion auf dem Feld erklärte. Die Öffentlichkeit erfuhr erst Monate später mehr über die wahre Natur des Zwischenfalls.

Rolle der Teamkollegen bei Vorfällen

Die interne Schulung zeigte auch bei späteren Vorfällen ihre Wirkung. Bei Zusammenbrüchen in Testspielen im August 2026 griffen Mitspieler wie Ismael Saibari, Harry Kane und Jonathan Tah sofort ein. Die größte Gefahr bei den Symptomen war der Aufprall des Kopfes. Die Kollegen sicherten Musiala ab, um Verletzungen zu vermeiden. Die Diagnose der neurologischen Dysfunktion wurde öffentlich erst im August bekannt, nachdem der Vorfall in Heidenheim stattgefunden hatte.

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Offizielle Aufklärung im August

Die Aufklärung der Öffentlichkeit verzögerte sich um fast ein Jahr nach dem ersten Vorfall in der Klub-WM. Die Ärzte des FC Bayern kommunizierten intern klar, dass eine schnelle Unterstützung durch den nächststehenden Teamkollegen lebenswichtig sein kann. Musiala hatte die Spieler schon vor dem Turnier in die Strategie eingeweiht. Dies ermöglichte ein nahtloses Eingreifen der Profis.

Vertrauen und Transparenz

Kimmich betonte die Bedeutung der offenen Kommunikation innerhalb der Gruppe. Das Vertrauen in die medizinischen Vorgaben und die Mitspieler war entscheidend für das sichere Handling der Situation. Die langjährige Zusammenarbeit im Kader zeigte sich hier als großer Vorteil. Die Spieler wussten, wie sie im Moment der Gefahr handeln mussten.

Ausblick und weitere Entwicklungen

Die Ereignisse um die neurologischen Probleme von Jamal Musiala bleiben ein wichtiger Aspekt in der Berichterstattung über den FC Bayern. Die schnelle Reaktion der Spieler wie Kimmich, Saibari, Kane und Tah unterstreicht die Professionalität im Kader. Die interne Vorbereitung hat sich als essenziell erwiesen. Die Öffentlichkeit reagierte mit großem Interesse auf die Details, die Kimmich preisgab.