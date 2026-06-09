Joshua Kimmich: Einblicke in das Familienleben des DFB-Kapitäns

Eine neue Dokumentation begleitet Joshua Kimmich über zwei Jahre und zeigt den DFB-Kapitän als Familienvater. Zwischen Oktoberfest, Dates mit seiner Frau Lina und dem Training mit seinem Sohn gewährt der Bayern-Star private Einblicke in seinen Alltag und reflektiert über die Balance zwischen öffentlichem Leben und Privatsphäre.

Der DFB -Kapitän Joshua Kimmich gibt in einer neuen Dokumentation sehr private Einblicke in sein Familie nleben. Gemeinsam mit seiner Frau Lina und den vier Kindern zeigt er sich mitten im Alltag, sei es auf dem Oktoberfest oder bei einem Date in der Olympiaschießanlage.

Der Filmemacher Jan Mendelin hat den Bayern-Profi über zwei Jahre mit der Kamera begleitet. Kimmich betont die Bedeutung von Zeit zu zweit, um die Beziehung aktiv zu pflegen, auch wenn der Alltag mit Kindern intensiv ist. Ein besonderes Date führt das Paar zum Schießstand, wo Kimmich erneut gegen seine Frau verliert. Auch ein geplantes Essen nach seiner Vertragsverlängerung bei Bayern München fällt wegen einer Dopingkontrolle aus, was Kimmich verärgert.

Das Oktoberfest mit den Kindern beschreibt er als chaotisch, aber bereichernd. Er ist sich bewusst, dass öffentliche Auftritte Privatsphäre einschränken, möchte seinen Kindern aber Erinnerungen mit Eltern ermöglichen. Kimmich trainiert auch seinen ältesten Sohn beim TSV Grünwald und reflektiert über dessen mögliche Fußballkarriere, wobei er vor allem Glück und Leidenschaft für ihn wünscht. Die Doku zeigt den Menschen hinter dem Fußballstar





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Joshua Kimmich DFB Familie Dokumentation Oktoberfest

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach dem Ehe-Aus: Thomas Müller gibt ungewohnte Einblicke in sein LebenLisa und Thomas Müller bestätigten ihre Trennung am 3. Juni 2026. Nun meldet sich der Fußball-Weltmeister von 2014 nach seinem Ehe-Aus auf Instagram zurück.

Read more »

DFB-Kapitän Joshua Kimmich: Ich stand kurz vor einem Wechsel zu Paris St. GermainDer DFB-Kapitän Joshua Kimmich war offenbar viel knapper, als viele dachten, mit einem Wechsel zu Paris St. Germain. In der neuen ZDF-Doku 'sportstudio produktion: Kapitän Kimmich' spricht Kimmich offen darüber, wie ernst es ihm mit einem Abschied vom FC Bayern war.

Read more »

„Zu 95 Prozent weg”: Kimmich enthüllt, dass er vor Bayern-Abschied zu PSG standBeinahe wäre die Zeit von Joshua Kimmich beim FC Bayern 2024 zu Ende gegangen. Nun hat der DFB-Kapitän offen über seine Wechselgedanken nach Paris gesprochen.

Read more »

Nagelsmann und Kimmich diskutieren nach erstem Training Taktik - ein starkes Signal für die WMBundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich verbrachten nach dem ersten Training 18 Minuten auf dem Platz, um die Spielstrategie gegen Curaçao zu besprechen. Das Gespräch stärkt das Vertrauen im Team und unterstreicht die hohen Erwartungen für die kommende Weltmeisterschaft.

Read more »