Joshua Kimmich emotional nach Tod des Vaters: Rückkehr ins Bundesliga-Spiel gegen BVB

Joshua Kimmich kehrt emotional ins Feld zurück. Der Kapitän spricht über den Tod seines Vaters Berthold, die Trauerzeit und das wichtige Spiel gegen Borussia Dortmund.

Der deutsche Nationalspieler und Kapitän von Bayern München, Joshua Kimmich, hat nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Berthold, emotional über seine Rückkehr in das Mannschaftstraining gesprochen. Elf Tage bevor er am Samstagabend im Bundesliga -Topleiterduell gegen Borussia Dortmund auf dem Platz stand, erhielt der 31-jährige Mittelfeldstar und seine Familie die schockierende Nachricht vom Tod seines 57-jährigen Vaters. Kimmich bekam daraufhin Sonderurlaub vom Verein und fiel für drei Pflichtspiele aus. Nun kehrte er rechtzeitig zum Klassiker nach München zurück und erzählte in den Katakomben der Allianz Arena, wie ihm die Rückkehr auf den Rasen gelang, obwohl es das schwerste Spiel seiner Karriere war.

Emotionale Rückkehr und Trauerarbeit

Kimmich betonte, dass die letzte Woche sehr hart für ihn und seine Familie gewesen sei. Er erinnerte sich daran, wie sein Vater ihn immer begleitet, unterstützt und an seiner Seite gestanden habe. Berthold Kimmich habe auch in Phasen an seinen Sohn geglaubt, in denen Joshua es selbst nicht getan habe. Diese Unterstützung macht die Rückkehr umso schwerer, da er auf dem Platz besonders oft an seinen Vater denken müsse. Trotz der Trauer war es für ihn wichtig, wieder in den normalen Alltag zu finden. Er hoffe, dass die Welt sich weiterdrehe, auch wenn man sich manchmal wünsche, dass sie stehen bleibe. Er sei froh, wieder da zu sein und konnte durch die Anteilnahme des Vereins, des DFB und vieler Menschen viel Trost finden.

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Unterstützung durch die Familie im Hintergrund

Vater Berthold hatte die gesamte Karriere seines Sohnes eng begleitet. Zuletzt waren er und seine Frau Anja im Sommer bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko anwesend. Schon in der Jugend waren die Eltern, und insbesondere Berthold, die großen Unterstützer des ehrgeizigen Sohnes. Oft saß der Vater auf der Tribüne und drückte ihm die Daumen. Am Samstag in der Allianz Arena machten seine Frau Lina, 35 Jahre alt, und ihre Kinder genau dasselbe für ihn. Diese familiäre Unterstützung war in dieser schweren Zeit von entscheidender Bedeutung für den Mittelfeldspieler, der nun wieder für seinen Verein aufläuft.

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Trainingsrückkehr nach der Beerdigung

Nach der Beerdigung kehrte Kimmich Mitte der Woche wieder an die Säbener Straße zurück. Zuerst absolvierte er zwei individuelle Einheiten, bevor am Freitagmittag das erste und für ihn einzige Mannschaftstraining vor dem BVB-Kracher auf dem Programm stand. Er zeigte sich weiterhin von der Trauer geprägt, aber auch dankbar für die vielen Beileidsnachrichten und die Menschen, die zur Beerdigung kamen. Die besondere Anteilnahme habe ihm und seiner Familie sehr viel bedeutet. Nun ist er bereit, mit der Mannschaft in das wichtige Spiel zu gehen, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional hoch relevant ist.