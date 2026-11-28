Bayern-Kapitän Joshua Kimmich entschuldigt sich für die Rote Karte im Spiel gegen HSV Hamburg. Er bestätigt seine Sperre für das nächste Liga-Spiel und beleuchtet den Vorfall.

Die Münchner FC Bayern München haben beim Hamburger SV (HSV) ein torloses Unentschieden in der Bundesliga hinnehmen müssen und bleiben damit im dritten Pflichtspiel in Folge sieglos. Besonders kritisch entwickelte sich die Partie für den FC Bayern, nachdem Kapitän Joshua Kimmich in der 44. Minute nach einer Tätlichkeit direkt vom Platz gestellt wurde. Das Team spielte den Großteil der zweiten Halbzeit mit zehn Mann, konnte sich jedoch mindestens einen Punkt sichern.

Kimmich entschuldigt sich für unnötigen Roten Karte Vorfall

Joshua Kimmich hat sich öffentlich bei seinen Mannschaftskollegen für sein Fehlverhalten entschuldigt und räumt ein, dass die Rote Karte im Spiel gegen den HSV völlig unentschuldbar war. Der 31-jährige Mittelfeldspieler betonte, dass er das Spielgeschehen vor seiner Abstrafung eigentlich im Griff hatte und nichts Ernstes passiert war. Er bezeichnete das eigene Handeln als sehr dumm und verzichtet auf eine detaillierte technische Erklärung, da er selbst keinen emotionalen Auslöser wie Wut oder Provokation erkennen kann.

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Spielerprobleme im Kader verschärfen die Situation

Die Sperre für Joshua Kimmich trifft den FC Bayern in einer ohnehin schon schwierigen Phase. Das Team ist von zahlreichen personellen Engpässen geplagt, und der Ausfall des Kapitäns für mindestens das nächste Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld wird die Aufstellung weiter erschweren. Trainer Vincent Kompany hat klargestellt, dass er Spieler nicht einfach als Geschenke für die Öffentlichkeit herausrücken wird, solange der Widerstand im Team hoch ist.

Sperre gegen Bielefeld und interne Kritik

Die Disziplinarmaßnahme bedeutet, dass Joshua Kimmich das kommende Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld verpassen wird, das am Freitagabend um 20:30 Uhr stattfindet. Der Kapitän betonte, dass jeder Platzverweis unnötig ist und die Mannschaft derzeit keine Unterstützung durch ihn im Sturm haben wird. Intern werden alle Vorfälle und Konsequenzen weiterhin besprochen, ohne dass äußere Einflüsse in die Teamdynamik eingreifen sollen.

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Keine emotionale Eskalation vor dem Vorfall

Laut eigenen Aussagen war Joshua Kimmich vor der Tätlichkeit gegen den HSV-Spieler Omar Marmoush nicht emotional aufgeladen. Es gab keine vorherigen verbalen Auseinandersetzungen oder Reibereien auf dem Platz, die zu dem Moment führen könnten. Kimmich gibt zu, dass er sich selbst schwer versteht, da sein normales Spielverhalten nicht von Heißspornigkeit geprägt ist, und bezeichnet den Moment als einen nicht typischen Fehler ohne klare Ursache.

Fazit und Ausblick auf das nächste Spiel

Die Rote Karte von Joshua Kimmich markiert einen weiteren Rückschlag für den FC Bayern, die bereits unter Druck stehen. Der Kapitän akzeptiert die Konsequenzen und die anstehende Sperre gegen Arminia Bielefeld, betont aber, dass die Mannschaft sich auf die verbleibenden Spieler konzentrieren muss. Intern wird der Vorfall analysiert, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden und die Punkteausbeute wieder zu stabilisieren.