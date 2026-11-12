Jürgen Klopp und der DFB stehen unter Druck: Trotz körperlicher Defizite bleibt Joshua Kimmich zentrale Figur. Analyse seiner Statistiken und Zukunft im Nationalteam.

Die langjährige Debatte um die Position von Joshua Kimmich in der deutschen Nationalmannschaft hat sich verschoben. Es ist nicht mehr die Frage, ob der Mittelfeldspieler auf der Sechs oder rechts in der Abwehr spielt, sondern ob er überhaupt in die Startelf gehören sollte. Dieser Konflikt beschäftigt den DFB -Trainer Jürgen Klopp bereits als vierten Bundestrainer in dieser Rolle. Die Diskussion erhielt neuen Schwung, als Klopp den Kapitän für die Länderspielphase gegen Serbien und Griechenland pausierte.

Die Position von Joshua Kimmich im DFB-Kader

Jürgen Klopp versuchte zunächst, die Kritik an seinem Kapitän zu dämpfen. Er betonte, dass Kimmich eine überragende Leistung zeige. Dennoch blieb die Frage bestehen, wie sich die Mannschaft verhält, wenn der erfahrene Mittelfeldspieler fehlt. Die Leistung des Duos Tom Bischof und Aleksandar Pavlović im Spiel gegen Serbien schürte indirekt die Erwartungen an eine Nachwuchslösung. Klopp reagierte gereizt auf die Fragen nach einer Nachfolge, da er das Thema für irrelevant hielt.

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Die Debatte ebbte in den Wochen nach den Spielen im Oktober nicht ab. Im Gegenteil: Die durchwachsenen Leistungen der deutschen Elf ließen die alten Probleme aus der WM-Saison wieder aufleben. Kritiker fragen nun, wie viel Anteil Joshua Kimmich an diesen Schwierigkeiten hat. Die Analyse zeigt, dass die fehlende Körperlichkeit des Teams ein wiederkehrendes Thema ist, das unter der aktuellen Führung nicht automatisch behoben wurde.

Körperliche Defizite vs. technische Präzision

In den letzten Spielen offenbarte sich erneut die physische Schwäche des DFB-Teams. Bei den Boden дуэля gewannen nur wenige Akteure dominant. In einem Spiel holte Joshua Kimmich nur einen von sechs Zweikämpfen für sich. Felix Nmecha fing diese Lücke auf, während Kimmich seinerseits riskante Aktionen des Dortmunders korrigierte. Deutschland holte dadurch in Amsterdam einen Punkt.

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Die Kritik an Kimmichs Alter von 31 Jahren und seiner fehlenden Geschwindigkeit ist laut Datenlage jedoch ambivalent. Felix Nmecha liegt bei der Topspeed mit 35,21 km/h auf Platz 17, während Kimmich mit 31,24 km/h nur Rang 304 belegt. Aleksandar Pavlović liegt mit Platz 181 besser, Tom Bischof mit 30,63 km/h auf Platz 333 langsamer. Die reine Laufgeschwindigkeit erklärt also nicht alle Defizite.

In der Bundesliga schneiden die technischen Zahlen von Kimmich dennoch hervorragend aus. Der Münchner liegt hinter Pavlović auf Platz zwei bei den genauen Pässen pro 90 Minuten. Tom Bischof folgt auf Platz vier, Felix Nmecha auf Platz 82. Die niedrige Zahl bei Nmecha hängt auch mit der defensiveren Ausrichtung von Borussia Dortmund zusammen. Der Vorwurf, Kimmich verschleppe das Tempo, wird durch die Statistik der Pässe in Richtung Gegner widerlegt, in denen er führt.

Strategische Rolle und Zukunftsaussichten

Ein Hauptproblem der deutschen Offensive ist mangelnde Tiefe und Bewegung ohne Ball. Joshua Kimmich kann genau dann einen durchschlagenden Pass spielen, wenn das Angebot passt. Die Konstanz seiner Leistungen auf höchstem Niveau spricht für seine aktuelle Unverzichtbarkeit. Nach seiner Rückkehr kehrte er sofort in die Startelf der Bayern zurück.

Ist die Kritik an Kimmich fair oder nur Ausdruck der Sehnsucht nach frischer Luft? Die Realität zeigt, dass er möglicherweise nicht der beste Sechser der Welt ist, aber der Beste, der dem DFB momentan zur Verfügung steht. Die Suche nach Alternativen bleibt schwierig, solange die jungen Talente ihre physischen und taktischen Schwächen noch nicht vollständig ausgleichen können.

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Fazit zur aktuellen DFB-Strategie

Die Position von Joshua Kimmich bleibt trotz aller Kritik stabil. Jürgen Klopp setzt auf seine Erfahrung und seine technischen Fähigkeiten. Solange die jungen Mittelfeldspieler wie Pavlović und Bischof ihre Defizite bei der Balleroberung und im Spiel ohne Ball nicht lösen, ist ein Wechsel kaum denkbar. Die Debatte wird weitergehen, aber die Fakten sprechen für den aktuellen Kapitän.