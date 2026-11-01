Joshua Kimmich kehrt nach Tod des Vaters ins Bundesliga-Spiel zurück

Joshua Kimmich spielt elf Tage nach dem Tod seines Vaters Berthold wieder in der Bundesliga. emotionaler Rückkehr zum FC Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Der deutsche Nationalspieler und DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat elf Tage nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Berthold sein erstes Spiel nach der Trauerzeit absolviert. Der 31-jährige Mittelfeldspieler stand am Samstag für den FC Bayern München im Bundesliga -Topspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Platz. Die Begegnung endete mit einem 2:2-Unentschieden. Dieser Moment markiert einen emotionalen Höhepunkt für den Kapitän, der erst vor Kurzem in einer schweren persönlichen Krise stand.

Schockierende Nachricht vor dem Klassiker

Nur kurz vor dem wichtigen Spiel erreichte die Familie die traurige Kunde vom Tod von Berthold Kimmich. Der 57-jährige starb unerwartet, was für den DFB-Kapitän und seine Angehörigen einen tiefen Schock bedeutete. Der Verein gewährt Joshua Kimmich Sonderurlaub, um ihm Zeit für die Trauer und die Vorbereitungen zur Beerdigung zu geben. Während dieser Zeit verpasste der Mittelfeldspieler drei Pflichtspiele. Diese Zeit der Abwesenheit war notwendig, um die notwendige Distanz und Ruhe für die Familie zu schaffen.

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Nach der kurzen Trauerzeit kehrte Kimmich rechtzeitig für den Klassiker gegen Dortmund zurück. Die Priorität lag dabei klar auf der Unterstützung der Familie und der Bewältigung der plötzlichen Situation. Dennoch zeigte der Verein großes Verständnis für die emotionale Belastung. Die Rückkehr auf den Platz erfolgte unter erschwerten persönlichen Bedingungen, die die physische und mentale Anstrengung erheblich steigerten.

Emotionale Worte in den Katakomben

Nach dem Spiel sprach Joshua Kimmich in den Katakomben der Allianz Arena bewegend über seine Erfahrungen. Er beschrieb die letzte Woche als sehr hart für seine Familie und für ihn selbst. Sein Vater hat ihn immer begleitet, stand an seiner Seite und unterstützte ihn konsequent. Besonders in Phasen, in denen Kimmich selbst nicht an sich geglaubt hat, vertraute Berthold auf die Fähigkeiten seines Sohnes. Diese unerschütterliche Unterstützung macht die aktuelle Situation umso schwieriger.

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Kimmich erklärte, dass es hart sei, wieder zurückzukommen. Wenn er auf dem Platz stehe, denke er am meisten an seinen verstorbenen Vater. Diese Zeit des Spiels ist eigentlich die Zeit, in der er die Verbindung zu ihm am stärksten spürt. Der Mittelfeldspieler nannte das Match gegen Dortmund das vermutlich schwerste seiner Karriere. Es geht nicht nur um taktische Leistungen, sondern um die Verarbeitung von Trauer im öffentlichen Raum.

Unterstützung durch die Familie und den Verein

Der 57-Jährige begleitete die gesamte Karriere seines Sohnes mit großer Anteilnahme. Im Sommer reisten er und seine Frau Anja noch zur Weltmeisterschaft in die USA, nach Kanada und Mexiko. Schon in der Jugend standen die Eltern, allen voran Berthold, hinter dem ehrgeizigen Sohn. Oft saß der Vater auf der Tribüne und fieberte mit. Am Samstagnachmittag in der Allianz Arena übernahm diese Rolle Kimmichs Frau Lina, gemeinsam mit den Kindern.

Nach der Beerdigung war Kimmich Mitte der Woche wieder an der Säbener Straße. Er absolvierte zwei individuelle Einheiten, gefolgt vom ersten und einzigen Mannschaftstraining am Freitagmittag vor dem BVB-Kracher. Trotz der Trauer war es für ihn wichtig, wieder zurückzukommen. Er versuchte, in den normalen Alltag zurückzufinden. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass die Welt ein bisschen stehen bleibt, dreht sie sich leider und zum Glück weiter. Deshalb ist er froh, wieder da zu sein.

Dank für die Anteilnahme

Besonders berührt haben Kimmich die vielen Beileidsnachrichten und die Menschen, die zur Beerdigung gekommen waren. Der Super-Sechser betonte, dass die Anteilnahme vom Verein, vom DFB und von allen Menschen drumherum sehr besonders war. Das hat der Familie sehr viel bedeutet. Diese öffentliche Unterstützung hilft, den Schmerz zu mildern und den Schritt zurück in den sportlichen Alltag zu erleichtern. Kimmich zeigte sich dankbar für die Rücksichtnahme aller Beteiligten.

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Die Bewältigung dieser Phase erfordert viel Stärke und die Unterstützung des Umfelds. Der FC Bayern München und die gesamte Sportcommunity haben gezeigt, wie wichtig menschliche Werte vor sportlichen Erfolgen sind. Kimmichs Rückkehr ist ein symbolisches Ereignis, das über den reinen Sport hinausgeht. Es zeigt die Resilienz eines Athleten, der persönliche Verluste in den Kontext seiner beruflichen Leidenschaft einbetten muss. Die kommenden Spiele werden weitere Herausforderungen mit sich bringen, doch die Grundlage der Unterstützung steht fest.