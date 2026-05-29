Joshua Kimmich kritisiert Nicht‑Nominierung von Robert Andrich im WM‑Kader

Joshua Kimmich betont, dass Robert Andrich sowohl sportlich als auch menschlich im deutschen Nationalteam unverzichtbar ist und äußert Enttäuschung über dessen Fehlen im WM‑Kader.

Der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich hat kürzlich offen darüber gesprochen, welcher Kollege ihm im aktuellen Kader am meisten fehlt. Er nannte Robert Andrich als den Spieler, dessen Abwesenheit besonders spürbar ist, weil dieser nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich eine zentrale Rolle im Team einnimmt.

Kimmich betonte, dass die Stimmung im Trainingslager ohne Andrich merklich weniger lebhaft sei und dass das ehemalige Triplet aus Kimmich, Andrich und Jo (vermutlich Joao Cancelo) damit wieder vollständig wäre. Der 31‑jährige Mittelfeldakteur aus Leipzig wies darauf hin, dass Andrich bei der EM 2024 in Deutschland zu den auffälligsten Charakteren im DFB‑Kader gehörte und dass seine fehlende Nominierung für erheblichen Unmut sorgt.

Andrich, der in der vergangenen Saison bei Bayer Leverkusen eine Schlüsselrolle spielte, absolvierte insgesamt 41 Pflichtspiele, davon 32 in der Bundesliga und neun in anderen Wettbewerben. Trotz seiner konstant guten Leistungen blieb die Leverkusener Mannschaft in der Liga auf dem sechsten Platz, ein Ergebnis, das deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb.

Besonders auffällig war, dass Andrich in dieser Saison häufig in der Innenverteidigung eingesetzt wurde, teilweise sogar als rechter Innenverteidiger in einer Viererkette, obwohl seine natürliche Position im zentralen Mittelfeld liegt. Kimmich wies in seiner Äußerung darauf hin, dass diese Positionswechsel für Andrich und das Team eine zusätzliche Belastung darstellen und dass seine ursprüngliche Rolle im Mittelfeld besser zur Teamdynamik passen würde. Neben der sportlichen Bedeutung hob Kimmich vor allem die menschliche Komponente hervor.

Er erinnerte sich lachend daran, wie Andrich als lauter, energiegeladener Spieler durch das Camp zog und für gute Stimmung sorgte. Andrich gilt im Team als einer der emotionalen Führungsspieler, insbesondere während der Vorbereitung auf die Heim‑EM 2024. Die Entscheidung, den Berliner aus dem WM‑Kader zu streichen, kam daher für viele überraschend und wurde von Kimmich als schwer nachvollziehbar empfunden.

Er äußerte seine Enttäuschung darüber, dass Andrich trotz einer sehr guten Saison bei Leverkusen nicht nominiert wurde, und betonte, dass das Fehlen dieses Spielers nicht nur sportliche, sondern auch psychologische Lücken hinterlässt. Die Diskussion um die Kaderwahl bleibt damit ein heißes Thema im deutschen Fußball, das sowohl auf sportliche Taktiken als auch auf die Bedeutung von Teamgeist und Führungspersonal abzielt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Joshua Kimmich Robert Andrich DFB WM‑Kader Teamgeist

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM: Was, wenn Joshua Kimmich ausfällt?Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nimmt die WM-Vorbereitung auf. Der Kader ist auf nahezu jeder Position doppelt stark besetzt. Doch ausgerechnet auf einer Schlüsselposition wirkt die Auswahl dünn.

Read more »

WM 2026: 'Muss sich am Riemen reißen' - Joshua Kimmich überrascht mit pikanter Neuer-Ansage'Der DFB-Kapitän macht eine Ansage an den langjährigen Bayern-Kapitän.

Read more »

Ein WM-Kader ohne Rechtsverteidiger: Und was wäre, wenn Joshua Kimmich ausfällt?Die Nationalmannschaft und ihre Außenverteidiger: Diese problematische Geschichte wird auch bei der WM fortgeschrieben. Für Kapitän Kimmich auf rechts gibt es keinen logischen Ersatz.

Read more »

DFB-Kapitän Joshua Kimmich mit Klartext in Neuer-DebatteKapitän Joshua Kimmich begrüßt das Rückkehr von Manuel Neuer in den Kreis der Nationalmannschaft. An der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann war er aber nicht beteiligt.

Read more »