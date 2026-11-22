Joshua Kimmich offenbart beim Besuch im Bayerischen Wald interne Bayern-Details: Wer der grimmigste Spieler ist, wer die Spaßkanone ersetzt und wer bei Millionär am besten dasteht.

Der deutsche Nationalspieler und Kapitän von FC Bayern München, Joshua Kimmich, hat am vergangenen Sonntag die Fans des Fanklubs Red Ritters in Kollnburg im Bayerischen Wald besucht. Bei diesem traditionellen Austausch im Rahmen der alljährlichen Fanklub-Besuche gab der 31-Jährige tiefe Einblicke in die Stimmung und Dynamik in der Kabine des Rekordmeisters. Die begehrte Gelegenheit nutzte BILD, um mit dem Mittelfeld-Ass über die persönlichen Eigenarten seiner Mitspieler zu sprechen und hinter die Kulissen des Münchner Erfolgs zu blicken.

Kimmich über Josip Stanisics Stimmungslage

Als Antwort auf die Frage eines jungen Fans, welcher der Bayern-Anhänger oft besonders griesgrämig wirkt, nannte Joshua Kimmich den kroatischen Verteidiger Josip Stanisic. Der Nationalspieler beschrieb Stanisic als jemanden, der in der Kabine oft noch verschlafen wirke und aufgeweckt werden müsse. Kimmich erläuterte, dass der Verteidiger zwar anfangs distanziert erscheine, aber nach ein oder zwei Kaffee und einem Gespräch schließlich auftaue und sehr lustig werde. Diese Anekdote sorgte für viel Gelächter im Saal und entlarvte Stanisic als sanften Riesen unter den Profis.

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Im Gegensatz zu Stanisics ruhiger Art identifizierte Kimmich den kanadischen Außenbahnspieler Alphonso Davies als die aktuelle Spaßkanone im Team. Der 31-Jährige lobte Davies explizit für seinen Witz und seine unterhaltsame Art, die seit dem Sommer 2025 die Lücke füllt, die die Legende Thomas Müller hinterlassen hat. Müller, der nach 25 Jahren im Verein die Bundesliga verließ, wechselte im Sommer 2025 zu den Vancouver Whitecaps, womit Davies nun die Hauptrolle als unterhaltsames Mitglied der Mannschaft übernommen hat.

Wer wird Millionär? Kimmich tippt auf Manuel Neuer

Nicht nur über die Stimmung im Team sprach Kimmich, sondern er gab auch einen Blick darauf, wer in der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" die besten Karten hätte. Laut dem Mittelfeld-Ass wäre Torhüter Manuel Neuer der Favorit. Kimmich argumentierte, dass Neuer aufgrund seiner vielen Lebensjahre und seiner großen Lebenserfahrung im Quizshow-Format am weitesten kommen würde. Er betonte, dass der Kapitän schon einiges auf dem Kasten habe und daher ideal für diese Art von Wissensshow gerüstet sei.

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Neben Manuel Neuer nannte Joshua Kimmich auch weitere Teamkollegen, die ihm für eine Teilnahme an der Quizshow zutraut, intelligent und schlagkräftig zu sein. Er hob den Torwart Sven Ulreich, bekannt als "Ulle", hervor, sowie den jungen Torhüter Jonas Urbig, den er als schlau einschätzte. Auch der Abwehrspieler Jonathan Tah und erneut Josip Stanisic zählte er zu den klugen Köpfen im Kader, die theoretisch gut im Quiz abschneiden könnten. Diese Einschätzung zeigt das enge Vertrauensverhältnis und denRespekt, den die Spieler im Team füreinander empfinden.

Der Aufenthalt in Kollnburg dauerte etwa 90 Minuten und bot den zahlreichen Kindern und Erwachsenen die seltene Chance, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch spielerisch mit dem Star zu interagieren. Kimmich trat gegen die jungen Fans beim Torwandschießen an und bewies dabei sein sportliches Geschick. Parallel dazu trug er sich feierlich in das goldene Buch der Stadt ein und wurde offiziell zum Ehrenmitglied des Fanklubs Red Ritters aufgenommen. Diese Ehrung unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der Verein und die Gemeinde für die Unterstützung durch die Profis empfinden.

Den Abschluss des Besuchs bildeten persönliche Begegnungen, bei denen Kimmich zahlreiche Foto- und Autogrammwünsche der Kinder erfüllte. Als letztes Gestus überreichte er dem Fanklub ein von der gesamten Mannschaft unterschriebenes Trikot, als bleibende Erinnerung an den erfolgreichen Tag. Gegen 16 Uhr verabschiedete sich Joshua Kimmich von den begeisterten Anhängern in Kollnburg und trat die Heimreise nach München an, bereit für die weiteren Aufgaben des FC Bayern München.