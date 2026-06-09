Der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft, Joshua Kimmich, hat nach dem Einzug ins WM-Quartier in Winston-Salem klargestellt, dass jeder Spieler, der dort ist, Weltmeister werden möchte. Kimmich betonte jedoch, dass Wille allein nicht genug ist, um Spiele zu gewinnen.

Joshua Kimmich rief seine Mannschaftskollegen zur Verantwortung. Der Kapitän der Fußball -Nationalmannschaft, Joshua Kimmich , hat nach dem Einzug ins WM-Quartier in Winston-Salem klargestellt, dass jeder Spieler, der dort ist, Weltmeister werden möchte.

Kimmich betonte jedoch, dass Wille allein nicht genug ist, um Spiele zu gewinnen. Das WM-Quartier, das Hotel The Graylyn Estate und die Trainingsanlage auf dem Gelände der nahegelegenen Wake Forest University seien für den Kapitän von großer Bedeutung. Kimmich ging davon aus, dass alles top vorbereitet sei, aber er gab auch zu, dass das WM-Quartier keine Garantien biete. Er erinnerte an das DFB-Debakel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, bei dem die Mannschaft trotz guter Vorbereitung nach der Vorrunde ausgeschieden war.

Bundestrainer Julian Nagelsmann zog ein positives Zwischenfazit nach den Testsiegen gegen Finnland und die USA, richtete aber auch seinen Blick nach vorne. Er betonte, dass die Spiele am Ende noch wichtiger seien als die Vorbereitung. Seine Analyse lautete: Wenn man sich wohlfühlt und sich gut vorbereiten kann, ist die Wahrscheinlichkeit für gute Spiele höher. Wenn man gute Spiele ablieferst, ist die Wahrscheinlichkeit für guten Erfolg höher.

Kimmich und Nagelsmann betonten, dass die Mannschaft jetzt etwas tun müsse, um Spiele zu gewinnen. Sie sollten anfangen, Spiele zu gewinnen, um an den WM-Titel zu gelangen. Die Mannschaft sei gut vorbereitet und habe eine gute Chance, um erfolgreich zu sein. Aber es gebe keine Garantien für Erfolg.

Die Mannschaft müsse jetzt handeln und Spiele gewinnen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Mannschaft sei gut vorbereitet und habe eine gute Chance, um erfolgreich zu sein. Aber es gebe keine Garantien für Erfolg. Die Mannschaft müsse jetzt handeln und Spiele gewinnen, um ihre Ziele zu erreichen





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