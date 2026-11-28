Joshua Kimmich fliegt mit Rot vom Platz, Jamal Musiala verletzt sich. Bayern München muss im Torlosigkeit Remis bei HSV akzeptieren und droht Punkte zu verlieren.

Bei der torlosen Begegnung gegen den Hamburger SV verlor der Routinier Joshua Kimmich die Nerven. Der 31-Jährige wurde noch vor der Halbzeitpause mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Der Grund für die sofortige Räumung war ein harscher Eingriff gegen den Gegner, was die Stimmung im Kader deutlich belastete.

Der Vorfall mit Aleksandar Pavlovic

Die Szene ereignete sich während eines Gefechts im Mittelfeld. Kimmich riss den Gegenspieler zu Boden. In diesem Fall handelte es sich um Aleksandar Pavlovic, nicht um Alexander Rössing-Lelesiit wie in falschen Berichten oft genannt. Der Schiedsrichter zeigte nach einer kurzen Prüfung des Geschehens die Rote Karte. Dies bedeutete sofort das Aus für den Kapitän und leitete eine schwere Krise für die Münchener ein.

Also read Nächster großer Bayern-Aufreger: Kimmich rastet gegen HSV aus und sieht Rot

Kimmichs Ratlosigkeit und Reue

Nach dem Spiel zeigte sich der Nationalspieler verwirrt über das eigene Handeln. Er erklärte, eine Stunde lang über den Vorfall nachgedacht zu haben. Ein volles Verständnis für den Aussetzer könne er nicht aufbringen. Kimmich bezeichnete das Verhalten als unentschuldbar. Dabei stand es zum Zeitpunkt des Vorfalls 0:0 und Bayern hatte das Spiel eigentlich im Griff. Er betonte, dass er nicht emotional geladen war.

Der Mittelfeldspieler tat der Mannschaft leid. Eine Erklärung abliefern zu wollen, falle ihm schwer. Es war für ihn nur sehr schwer zu fassen. Er gab zu, dass es sich um einen Fehler handelte. Trotzdem hoffte er auf Verständnis, da dies nicht seiner normalen Art entspreche. Eine Strafe erwartet er jedoch und wird sich nicht beschweren.

Advertisement

Advertisement

Verletzung von Jamal Musiala

Zugleich trafen die Bayern weitere harte Schicksalsschläge. Jamal Musiala hatte sich erneut verletzt. Der 23-Jährige wird dem Rekordmeister daher wieder längere Zeit fehlen. Die Vereinsführung bestätigte eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Zugezogen hat sich der Starangreifer die Verletzung bei der 1:2-Pleite unter der Woche in der Bundesliga. Dies führt zu einer weiteren Zitterpartie im Offensivbereich.

Kimmich drückte seine Anteilnahme für den jungen Kollegen aus. Er nannte die Situation brutal für Musiala. Der 23-Jährige gehe seit anderthalb Jahren durch eine schwere Phase. Man müsse einfach versuchen, für ihn da zu sein. Unklar ist noch, wie schwer die Verletzung im Einzelnen ist. Wie lange er genau fehlen wird, weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Folgen für die Titeljagd

Die Kombination aus Platzverweis und Verletzung stellt die Führungsebene vor Probleme. Der Kopf frei zu bekommen, wäre für Musiala wichtig. Ob er ein paar Tage wegfahren kann, ist noch ungeklärt. Kimmich hoffe sehr, dass sein Teamkollege bald wieder gesund ist. Für die aktuelle Saison und die Meisterschaft sind diese Ausfälle eine große Hürde.

Der punktuelle Ausrutscher von Kimmich wird nachwirken. Der Moment hat es eigentlich gar nicht hergegeben. Es war völlig unnötig und schadet der Mannschaft in der jetzigen Situation. Trotz des verlorenen Spielers holt man einen Punkt. Dies hilft jedoch nicht weiter in der hochdynamischen Bundesliga. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein.