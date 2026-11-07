Joshua Kimmich schießt erstes Saisontor nach Tod des Vaters

Nach dem schmerzlichen Verlust seines Vaters Berthold erzielte Joshua Kimmich beim Spiel gegen Mainz 05 sein erstes Saisontor und würdigte ihn emotional.

Joshua Kimmich hat in der Bundesliga wieder Torjäger-Qualitäten gezeigt und gleichzeitig eine emotionale Hürde überwunden. Der DFB -Kapitän von Bayern München erzielte beim Spiel gegen Mainz 05 sein erstes Saisontor für den deutschen Rekordmeister. Das historische Ereignis fand vor dem Hintergrund einer persönlichen Tragödie statt, die die gesamte Familie des Nationalspielers erschüttert hatte.

Dramatisches Tor in der 14. Minute

Der entscheidende Moment trat in der 14. Minute des Spiels ein. Ein Fehlpass von Lee im linken Mittelfeld brachte Kimmich ins Spiel. Der Engländer behielt am Strafraum die Übersicht und legte quer auf Kimmich. Der Nationalspieler zog aus rund 18 Metern leicht rechtsversetzt mit voller Wucht ab und jagte den Ball direkt unter die Latte. Es war sein erstes Saisontor für den deutschen Rekordmeister.

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Emotionale Geste und trauriger Hintergrund

Beim Jubel sah man Kimmich an, dass ihm die Situation naheging. Kurz nach seinem Treffer hielt er den Finger in den Himmel. Das DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller meinte: Man sieht es ihm an. Da geht viel in ihm vor. Elf Tage vor dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB hatten Kimmich und seine Familie die Schocknachricht vom Tod seines Vaters erhalten. Kimmich bekam daraufhin Sonderurlaub vom Verein und fehlte drei Pflichtspiele, kehrte zum Klassiker zurück.

Öffentliche Würdigung des verstorbenen Vaters

Danach sprach der DFB-Kapitän emotional über seinen Vater. Er sagte: Die letzte Woche war schon sehr hart für meine Familie und für mich. Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich immer unterstützt. Er hat auch in Phasen an mich geglaubt, in denen ich es selber nicht getan habe. Deswegen ist es schon auch hart, wieder zurückzukommen. Weil gerade, wenn ich auf dem Platz stehe, ist es eigentlich die Zeit, in der ich am meisten an ihn denken muss.

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Rückkehr in den Alltag und mentale Stärke

Trotz der schweren Zeit betonte Kimmich die Notwendigkeit der Rückkehr zur Routine. Er sagte: Es war wichtig, wieder zurückzukommen, wieder zu versuchen, in den normalen Alltag zu kommen. Auch wenn man sich manchmal wünscht, dass so die Welt ein bisschen stehenbleibt. Aber sie dreht sich leider - und zum Glück - weiter. Die emotionale Belastung war für den 29-jährigen Mittelfeldstar spürbar, doch er zeigte sich als fester Rückhalt für sein Team.

Auswirkungen auf die aktuelle Saison und Mannschaft

Die Rückkehr Kimmichs gab Bayern München wichtigen Aufschwung. Nach der kurzen Pause von drei Pflichtspielen kehrte er als Stammspieler zurück. Seine Fähigkeit, unter Druck zu bleiben und entscheidende Tore zu erzielen, ist für die Mannschaft von großer Bedeutung. Der Moment gegen Mainz 05 zeigte, dass er persönliche Verluste mit sportlicher Exzellenz verarbeitet und verarbeitet.