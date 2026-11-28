FC Bayern München verliert Joshua Kimmich durch Rote Karte. Die drei Spieltage Sperre gefährden die Meisterschaft, da wichtige Spieler fehlen und Borussia Dortmund davonzuziehen droht.

Der FC Bayern München steht aufgrund einer fehleranfälligen Aktion von Kapitän Joshua Kimmich in einer neuen, akuten Krise. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SC Paderborn kassierte der Mittelfeldstar die Rote Karte, was ihn für mindestens drei weitere Bundesliga spiele sperren wird. Diese Ausfallzeit fällt in eine hochkritische Phase, da das Team ohnehin mit personellen Engpässen zu kämpfen hat und der Abstand zur Verfolgungsjagd Borussia Dortmund schrumpft.

Detaillierter Ablauf der Rote Karte

Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause des Spiels gegen die Schiebt. Während der Partie riss sich Kimmich die Haare, als er das Spielfeld verließ, doch eine Stunde später aus der Kabine kommend, wirkte er überraschend entspannt und grinste sogar. Dies stand im krassen Widerspruch zur Natur der Tat. Kimmich hatte den Paderborner Abwehrspieler Alexander Rössing-Lelesi kurz vor der Unterbrechung an den Haaren gezogen. Der Ball befand sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Spiel, was die Aktion als unnötig und frustgetrieben kennzeichnet. Kimmich bestritt später, frustriert gewesen zu sein, konnte jedoch keine plausible Erklärung für sein Handeln liefern.

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Reaktion von Trainer Miron Muslic

Die Situation wurde durch die Reaktion des gegnerischen Trainers noch verschärft. Miron Muslic, Cheftrainer von Schiebt, zeigte sich nach der Klatsche argumentativ überfordert und sprach von einem Bärendienst für den FC Bayern. Seine Bemerkungen deuten darauf hin, dass er die Disziplinarmaßnahme gegen seinen Gegenspieler als schwerwiegenden Einschnitt in den Verlauf der Begegnung wertete. Diese öffentliche Kritik unterstreicht die Brisanz der Situation für den Rekordmeister, der gerade jetzt Stabilität und Führung auf dem Platz benötigt, statt sich durch kontroverse Szenarien selbst zu schwächen.

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Folgen der Sperre für die Liga

Die wahrscheinlich drei Spielzeit Sperre bedeutet das Aus für Kimmich bis mindestens zur Winterpause oder sogar darüber hinaus. In einer Saison, in der bereits zahlreiche Leistungsträger verletzt oder nicht verfügbar sind, ist der Ausfall eines Schlüsselspielers dieser Dimension katastrophal. Besonders drängend ist die Lage, da Borussia Dortmund weiter davonläuft, den Rückstand zu verringern. Bei einem Sieg der Dortmunder wäre der Abstand auf vier Zähler angewachsen, was den Druck auf die Münchner zusätzlich erhöht. Kimmich, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Teams in solchen Phasen anführt, fehlt nun genau diese stabilisierende Komponente.

Historische Vergleiche und Ausblick

Der FC Bayern München hat in der Vergangenheit bereits nachgewiesen, dass er in der Lage ist, enorme Rückstände aufzuholen. In der Saison 2018/19 startete das Team mit neun Punkten Rückstand auf die Spitze und konnte dennoch den Titel verteidigen. In jenem Jahr war Joshua Kimmich genau der Spieler, der voranging, Zuversicht verbreitete und das Team durch kritische Phasen führte. Genau diese Eigenschaft wird dem Team nun fehlen. Stattdessen zeigt sich, dass selbst der beste Führungsspieler die Fassung verlieren kann und dann nicht mehr weiß, wie es dazu kam. Der Verein braucht jetzt Geschlossenheit und einen Kapitän, der nicht zu mannschaftsschädigenden Aktionen hinreißen lässt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das Team diese Führungslücke schließen kann oder ob die Meisterschaft in Gefahr gerät.